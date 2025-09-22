El primer aviso sobre los fallos en las pulseras 'antimaltrato' en toda España lo dio Granada en enero

Las alarmas sobre el mal funcionamiento de las pulseras 'antimaltrato' saltaron gracias al aviso del presidente de la Audiencia Provincial de Granada. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, informó al Gobierno de «diversas incidencias» en ... dos oficios, el primero de ellos fechado el 8 de enero de este año y el segundo el 21 de febrero.

Se trató de los dos primeros avisos sobre las disfunciones en el sistema que protege a las mujeres vulnerables; unos días después de la última de las comunicaciones citadas, el 27 de febrero, se produjo otra, y esta vez proveniente de una demarcación judicial de Galicia.

Estos datos están reflejados en la nota de prensa que el Observatorio conta la Violencia Doméstica y de Género ha emitido a última hora de la mañana de este lunes para salir al paso de la polémica generada por las disfunciones en estos dispositivos electrónicos.

En la actualidad hay en Andalucía 1.710 pulseras de alejamiento de este tipo activas, según los datos más recientes del Sistema Integral de Casos de Violencia de Género (VioGén). La precisión de estos aparatos -que avisan a sus usuarias, por ejemplo, de que su agresor se encuentra más cerca de ellas de lo que les permite una orden judicial- está en entredicho.

Errores

El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha señalado este lunes en relación a los errores detectados en las pulseras para maltratadores que «no tienen la calidad que se debe esperar».

En el caso de Andalucía, entre los meses de febrero y marzo, el TSJA tuvo conocimiento de, al menos, «dos o tres procedimientos» con informes «no fiables» que impidieron seguir con los mismos, ha dicho en una entrevista concedida a Canal Sur Televisión.