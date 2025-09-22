Suscríbete a
ABC Premium

VIOLENCIA DE GÉNERO

El primer aviso sobre los fallos en las pulseras 'antimaltrato' en toda España lo dio Granada en enero

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género recuerda al Gobierno que la alerta, que partió de Andalucía y Galicia, es de comienzos de este año

El TSJA detecta fallos en tres pulseras contra el maltrato a mujeres en Andalucía

Un dispositivo contra el maltrato
Un dispositivo contra el maltrato ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las alarmas sobre el mal funcionamiento de las pulseras 'antimaltrato' saltaron gracias al aviso del presidente de la Audiencia Provincial de Granada. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, informó al Gobierno de «diversas incidencias» en ... dos oficios, el primero de ellos fechado el 8 de enero de este año y el segundo el 21 de febrero.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app