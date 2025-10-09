El plan de choque para enmendar el cribado del cáncer de mama en Andalucía en cinco claves

El Gobierno andaluz presentó este miércoles sus ideas de urgencia para combatir las desviaciones del programa del cribado del cáncer de mama, en entredicho después de que la Consejería de Salud reconociera la pasada semana que hay retrasos en las revisiones de ... en torno a 2.000 mujeres. Las claves del plan son las que siguen.

Más recursos

Dotado inicialmente con 12 millones de euros, prevé un dimensionamiento progresivo de las plantillas de las unidades hospitalarias de mama, con la incorporación de 119 nuevos profesionales (65 facultativos especialistas en Radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialista en radiodiagnóstico y 16 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería,) para mejorar la accesibilidad y la coordinación de los circuitos asistenciales. Tal y como señala la Junta, el objetivo es «completar la revisión y actualización del Proceso Asistencial Integrado de Cáncer de Mama», y el plazo temporal para que no haya lista de espera y se solucionen los problemas es el 30 de noviembre, tal y como avanzó ABC el pasado sábado.

Dónde se concentran los problemas

En el Hospital Universitario Virgen del Rocío donde, tras el análisis realizado por el Servicio Andaluz de Salud, se ha detectado un mayor volumen de mujeres pendientes y con mayor demora, para la realización de pruebas, concentrando alrededor del 90% del total. El centro hispalense es el mayor de la red del SAS, y paradójicamente es donde más ha fallado el control de la información a las personas con un diagnóstico sospechoso de cáncer de mama. Hasta ahora, cada hospital operaba de una manera autónoma. Por ejemplo: el Reina Sofía de Córdoba sí avisaba en tiempo y forma a las mujeres con una mamografía sospechosa para que se la repitieran, pero el Virgen del Rocío no.

Mejora en la comunicación

Desde la pasada semana, todos los centros sanitarios integrados en el programa del cribado están informando a las mujeres en esta situación, ya sea de forma presencial o telefónica, explicando os resultados y los siguientes pasos asistenciales en función de cada caso. La intención de la Consejería de Salud es que todas las llamadas estén hechas antes de que acabe esta semana.

Además, «a partir de ahora, cuando una mamografía del cribado esté informada por los dos radiólogos que marca el plan de cribados y pertenezca al grupo de hallazgos probablemente benignos pero con necesidad de seguimiento, se notificará a la mujer», asegura la Junta de Andalucía.

Centralización

El Servicio Andaluz de Salud ha decidido centralizar los avisos para los casos con un BI-RADS 3 (esto es, un diagnóstico dudoso): el ente dependiente de la Consejería de Salud y Consumo acaba de nombrar a una funcionaria de rango como responsable de recibir los avisos que todos los centros de su red tendrá que enviar, sí o sí, cuando detecten un caso sospechoso, y se encargará de ponerse en contacto con la mujer en cuestión para se someta a pruebas de confirmación.

Al tiempo, cada hospital o centro de especialidades ha de designar también en los próximos días, si no lo ha hecho, un profesional de referencia para sirva de enlace entre el SAS y las unidades de cáncer de mama y transmita información fluida y de manera rápida. Además, la Administración regional ha creado un buzón electrónico para que las mujeres que estén en duda sobre su diagnóstico puedan exponer su caso.

Seguimiento al detalle

La clave de la palanca de mejora es que la información entre la Atención Primaria, las consultas de especialistas y las pruebas diagnósticas fluya de manera rápida.

Así, el plan de choque que avanzó la pasada semana este periódico indica que «cada persona referente [tanto en el SAS como en los centros hospitalarios, junto con el equipo directivo de atención primaria y el resto del equipo directivo hospitalario, tendrá que hacer un seguimiento personal y periódico de la evolución y mejora de este proceso».