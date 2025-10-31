Una pescadera explica por qué el atún de la pescadería lo venden sin piel: «No hay quien lo corte»

En las pescaderías, el pescado fresco se vende listo para cocinar. Los pescaderos se encargan de limpiarlo, cortarlo y prepararlo para que el cliente solo tenga que llevarlo a casa y ponerlo en la sartén o al horno. Esa atención al detalle permite ofrecer ... un producto de buena calidad, con la frescura y el punto justo que no siempre se encuentra en los envases de supermercado.

Esa preparación también explica por qué algunos pescados se presentan de una forma concreta. El atún, por ejemplo, se vende sin piel, tras lo cual hay una razón práctica. En este sentido, Noe, una pescadera del Mercado de Salamanca, en Málaga, explica por qué el atún de la pescadería se ofrece ya sin piel. Y es que, si lo vendiesen ya con ella y se llevase así a casa, «no hay quien lo corte», afirma en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@noelapeskaera).

Este es el motivo por el que en la pescadería se vende el atún sin piel

«Para quitarle la piel, yo cojo un cuchillo, a poder ser, afiladito. A cada lomo le doy la vuelta y, ahora, lo que hago es levantarle un poquito la esquinita y empezar a meterle el cuchillo así, poquito a poco, retirando la piel y aprovechando la máxima carne posible. Es como deshuesar un pollo o algo así. Parecido«, comienza explicando esta pescadera, mientras realiza el corte.

Una vez termina de cortar, Noe muestra cómo «así tenemos la piel entera del atún. Y así queda por atrás el lomo, donde le he quitado ese trozo de piel. Y ya está. Ahora, cuando vayamos a cortar un trozo, un filete o lo que sea, que sea de venta para el público, por lo menos no nos cuesta tanto trabajo cortarlo y es más fácil porque esto (la piel) os prometo que no hay quien la corte. Necesitamos una segueta para cortar esto«.

«Esto es duro como una piedra«, concluye diciendo esta pescadera de Málaga, antes de comentar a modo de broma que »si estás haciendo obras en tu casa pásate por aquí, que esto te vale para tapizar y yo te lo regalo«.