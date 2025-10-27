La desgarradora confesión de Josefa, 79 años a Juan y Medio: «He estado toda la vida con mi marido y no he tenido ni un día bueno»

El programa 'La tarde, aquí y ahora' presentado por Juan y Medio se ha convertido en un confesionario de historias personales; algunas de ellas despiertan carcajadas y otras hacen que se salten las lágrimas.

Por desgracia, las vivencias de Josefa están ... en el saco de las últimas. La mujer de 79 años, natural del municipio gaditano de Rota, contó cómo su vida ha estado marcada por un matrimonio infeliz de más de 58 años de duración y poco cariño durante toda su infancia.

La roteña compartió que en esas casi seis décadas, no ha tenido ningún día feliz. La mujer ha señalado que, cuando se conocieron todo era diferente y al año de casarse ya no era el mismo, era una persona completamente distinta'. «No me pude separar porque no tenía ayuda de mis padres, antes no se trabajaba y yo no sabía ni leer ni escribir», afirmó Josefa.

Más de 58 años de matrimonio

Josefa apenas hablaba con su marido, ya que si ella le decía algo se peleaban. «Ha habido momentos en los que no sabía hablar», confiesa la mujer. Después con el paso de la vida, su esposo estuvo enfermo y lo cuidó en cama casi cinco años.

Además, momentos antes de iniciar el programa Josefa se ha visto maquillada por primera vez, ya que nunca en la vida se había maquillado porque a su marido no le gustaba.

También, ha elegido el pintalabios de color rojo, pese a que su marido siempre le dijo que eso era de fulanas. La opinión de su esposo ha sido muy distinta a los pensamientos del resto del plató y de la propia roteña. «Estoy muy contenta».

Por suerte, la vida da segundas oportunidades y en este programa Josefa recibió la llamada de Paco, un hombre de 85 años residente en Conil y con mucha energía por conocer a la roteña. Finalmente, Juan y Medio invitó a la pareja a conocerse en persona en plató.