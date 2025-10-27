Suscríbete a
ABC Premium

La desgarradora confesión de Josefa, 79 años a Juan y Medio: «He estado toda la vida con mi marido y no he tenido ni un día bueno»

Josefa ha compartido las vivencias de su agridulce matrimonio en el programa de televisión

Un hombre confiesa en el programa de Juan y Medio el percance que vivió el día de su boda: «Cuando llegué a mi casa llevaba una que no veía»

Una mujer habla claro con Juan y Medio sobre ligar en Internet: «Van buscando el braguetazo»

Sigue en directo la rueda de prensa de Puigdemont tras romper con el PSOE

Josefa, la mujer de 79 años
Josefa, la mujer de 79 años Canal Sur
I.C.

I.C.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El programa 'La tarde, aquí y ahora' presentado por Juan y Medio se ha convertido en un confesionario de historias personales; algunas de ellas despiertan carcajadas y otras hacen que se salten las lágrimas.

Por desgracia, las vivencias de Josefa están ... en el saco de las últimas. La mujer de 79 años, natural del municipio gaditano de Rota, contó cómo su vida ha estado marcada por un matrimonio infeliz de más de 58 años de duración y poco cariño durante toda su infancia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app