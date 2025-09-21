Más de la mitad de los adolescentes ha caído ya en los 'vapers'

Fumar los cigarrillos convencionales se ha convertido en un hábito que supone un bocado a las cuentas del mes: los asiduos al estanco saben de sobra que un paquete de veinte unidades de una de las marcas de toda la vida roza los seis ... euros.

Pero la costumbre sigue ahí, por más que a la efectividad de las restricciones que impuso la ley antitabaco de 2005 y a la escalada de los precios se haya sumado la irrupción de fórmulas más económicas para satisfacer la dosis diaria de nicotina, como el tabaco de liar y los dispositivos electrónicos o 'vapers'.

Los últimos datos oficiales del Ministerio de Salud y Consumo señalan que la proporción de personas entre 15 y 64 años que han consumido tabaco en el último año testado ha pasado del 42,4% en 2005 —cuando entraron en vigor las limitaciones principales a su uso— al 36,8% en 2024, mientras que el porcentaje de ciudadanos que lo consumen de manera diaria se ha reducido de un 32,8% en 2005 al 25,8% en 2024. Para el Gobierno, estas cifras «son un reflejo de la eficacia de las medidas frente al tabaquismo que se han implementado en España tanto en el año 2005 como en la reforma de la ley en 2010».

4,8% Edad temprana Es el porcentaje de adolescentes que fuma cigarrillos a diario

Los estudios científicos aseguran algo que parece una obviedad pero que tiene su razón de ser: la mejor manera de no engancharse a fumar es mantenerse cuanto más lejos mejor de los pitillos, sobre todo en los tramos de edad más jóvenes, que es cuando muchas personas adquieren el hábito, y no siempre se logra retrasar la entrada a la adicción.

Los registros de Sanidad y Consumo indican que el 4,8% de los adolescentes fuma cigarrillos a diario, y observa un pequeño repunte frente al 2018, especialmente en las chicas, de tal forma que a los 17 y 18 años fuma cigarrillos ya un 13,3% —14% chicas y 12,2% chicos—.

En paralelo corre la opción creciente de los cigarrillos electrónicos, cuya popularidad es especialmente llamativa entre las personas entre 14 y 18 años. Según el Ministerio de Sanidad, el porcentaje de adolescentes que han consumido este tipo de productos es del 54,6%.

Así, el empleo de los 'vapers' entre las personas de 14 y 18 años ha pasado de una prevalencia del 14,9% en 2019 al 26,3% en el año 2023, mientras que en personas entre 15-64 es ligeramente inferior, y se sitúa en el 5%.