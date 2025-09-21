Suscríbete a
ANTEPROYECTO DE LEY

El coto al tabaco pone a prueba el modelo de ocio y revuelve a hoteles y bares de Andalucía

Hoteleros y restauradores coinciden en que las nuevas limitaciones tensarán sus sectores y las consideran excesivas

Los hosteleros de Sevilla rechazan ser «policías» de los fumadores en las terrazas

Una joven sostiene un cigarrillo mientras conversa con otra en el exterior de un bar
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Lo que viene es un golpe importante a la forma de entender el ocio, el rato de la cervecita y las charlas del aperitivo o de la sobremesa para miles y miles de ciudadanos, en concreto de los que fuman.

El anteproyecto de reforma de ... la ley de 2005 contra el tabaquismo, que ha aprobado el Consejo de Ministros este mes, tiene la traza, o más bien el propósito, de modificar los hábitos de quienes ven en el cigarrito un complemento insustituible en el chiringuito, en el tendido de la plaza de toros, en el festival de música al aire libre, en el descanso del derbi en la grada del estadio del equipo de enfrente, en la puerta colegio mientras esperan a que salgan los niños.

