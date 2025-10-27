El sello de Bernardo de Gálvez que el exministro José Luis Ábalos no quiso editar

La historia de este sello comenzó en 2018, cuando la Asociación Bernardo de Gálvez solicitó por carta al recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la emisión de una estampilla dedicada al héroe de Macharaviaya. De aquel ministerio dependía entonces la Secretaría ... de Estado de Infraestructuras, responsable en la práctica de las propuestas filatélicas.

La misiva quedó sin respuesta. Ni se acusó recibo ni se incluyó la propuesta en el calendario filatélico de aquellos años. En la práctica, el ministro socialista ignoró la solicitud y el expediente quedó dormido en algún cajón de Fomento.

«Siete años después ha visto la luz, pero no gracias a Ábalos», ha afirmado Manuel Olmedo, vicepresidente de la Asociación. «Fue el Servicio Filatélico del Estado quien, con muy buen criterio, consiguió que el consejo que evalúa las propuestas aprobara la emisión», ha subrayado Olmedo.

Correos puso finalmente en circulación el sello «Bernardo de Gálvez» el 23 de julio de 2025, dentro de la serie Personajes. La fecha no es casual: coincide exactamente con el 279.º aniversario del nacimiento del héroe malagueño, ocurrido el 23 de julio de 1746 en Macharaviaya. Es una tirada corta: 70.000 unidades, con valor facial de 1,95 euros, en pliegos de 25 y con impresión offset. Un lanzamiento pensado para uso postal, y para alimentar la fiebre filatélica por una figura que, en España y en Estados Unidos, crece año tras año.

Bernardo de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau AUGUSTO FERRER-DALMAU

Olmedo pone en contexto la demora y el alcance del gesto: «Nosotros sentimos gratitud hacia quienes lo han hecho posible ahora; lo que no ocurrió entonces con Ábalos lo ha arreglado el tiempo. Tener 70.000 mensajes circulando con la figura de nuestro gran héroe es un acontecimiento». La asociación que representa ronda el centenar de socios y lleva 24 años difundiendo la vida y obra del malagueño ilustre. «Cuando decimos «nuestro héroe» no hablamos sólo de Macharaviaya: hablamos de España y de Estados Unidos», ha remarcado.

Para los coleccionistas, la cifra manda. Una tirada nacional de 70.000 piezas es corta y tiende a apreciarse si hay demanda sostenida. En el mercado español existen precedentes: emisiones recientes con cupos similares han subido de precio a medida que se agotan en oficinas y en el Servicio Filatélico. Y Gálvez despierta devoción a ambos lados del Atlántico. Estados Unidos le dedicó ya un sello conmemorativo de 15 centavos el 23 de julio de 1980, con un tiraje masivo, 103,85 millones, que da medida del reconocimiento histórico que allí tiene el andaluz.

España, por su parte, incluyó a Gálvez en 1976 dentro de la serie del Bicentenario de la Independencia de EE. UU., con un sello de 3 pesetas en calcografía y otro con la toma de Pensacola, ambos inspirados en grabados de época. Aquella colección ya situó a Gálvez como nexo entre las dos orillas.

La importancia de Bernardo de Gálvez

Su protagonismo en la historia no fue menor. Bernardo de Gálvez desempeñó un papel decisivo en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, donde comandó las tropas españolas en el frente del Golfo de México y liberó las plazas británicas de Baton Rouge, Mobile y Pensacola. Sus victorias abrieron la ruta del Misisipi a los insurgentes norteamericanos y consolidaron la alianza entre las coronas de España y Francia frente a Inglaterra.

Además de estratega brillante, fue un reformador ilustrado: como gobernador de Luisiana impulsó el comercio y la educación, y ya como virrey de Nueva España promovió obras públicas, hospitales y caminos. La respuesta de Olmedo es tajante: «Después del Gran Capitán, a título personal considero que es el mejor militar de nuestra historia. No tuvo derrotas. Pero además fue un gran gobernante, y, sobre todo, una gran persona».

El diseño del nuevo sello español recupera el perfil clásico del estadista malagueño, a partir de un grabado histórico conservado por la Asociación. «Es una satisfacción doble, ha dicho Olmedo, porque la imagen procede de un original del siglo XVIII del que apenas se conocen ejemplares».

Diferencia de trato entre Estados Unidos y España

Más allá del diseño, lo verdaderamente llamativo es la diferencia de trato que la figura de Bernardo de Gálvez recibe a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, su nombre forma parte del relato fundacional: tiene una estatua ecuestre frente al Departamento de Estado en Washington y el Congreso le concedió en 2014 la ciudadanía honoraria, una distinción reservada a personajes como Winston Churchill o el marqués de Lafayette.

En España, en cambio, su legado sigue siendo patrimonio casi exclusivo de los estudiosos y de su pueblo natal, Macharaviaya. «Hoy la figura de Bernardo de Gálvez es extraordinariamente reconocida; quizá más en Estados Unidos que aquí», ha reconocido Olmedo, que insiste en que la labor divulgativa de la asociación busca precisamente corregir esa asimetría histórica.

El sello español reúne todos los factores que suelen convertir una emisión en objeto de deseo: una tirada reducida de 70.000 ejemplares, una figura histórica con creciente reconocimiento y una fecha simbólica que refuerza su valor con el paso del tiempo. En contraste con el precedente estadounidense de 1980, editado en millones de unidades, la versión española apuesta por la exclusividad y la memoria, dos atributos que suelen marcar la diferencia en el mercado filatélico.