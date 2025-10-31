El PSOE rechaza en Málaga un refuerzo eléctrico para que no «colapse» la construcción de vivienda

El Pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves 30 de octubre, con los votos del PP y Vox, una moción urgente para reclamar al Gobierno central que aumente la capacidad eléctrica de la provincia y desbloquee proyectos empresariales millonarios.

El PSOE ... y Con Málaga se han opuesto, pese a que la falta de potencia en la red, competencia directa del Gobierno socialista, está dejando a la capital fuera de inversiones tecnológicas clave.

La propuesta, defendida por la concejala de Innovación, Alicia Izquierdo, reclama un nuevo modelo de inversiones en redes de transporte y distribución eléctrica que garantice la competitividad de España y elimine las trabas actuales al crecimiento económico. «En Málaga no se pueden otorgar nuevas potencias superiores a cinco megavatios porque la red no puede absorberlas, y mientras el Gobierno central mira para otro lado. El problema no es técnico, es político», ha subrayado Izquierdo.

La edil ha recordado que España solo dedica el 0,2% del PIB a mejorar la red eléctrica, la mitad que países como Alemania o Francia, y que esa falta de inversión «pone en riesgo el crecimiento digital de la provincia».

Riesgo de «colapso»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió en el Foro ABC celebrado en Sevilla el 21 de octubre de 2025 de que la comunidad «no podrá convertirse en potencia industrial si no cuenta con una red eléctrica moderna y suficiente» y reclamó al Estado un plan inmediato para evitar un «colapso» del sistema en Andalucía.

Subrayó que el déficit de transporte y distribución está dejando en lista de espera inversiones milmillonarias, con especial impacto en centros de datos y hubs tecnológicos que exigen más de 5 MW de potencia de acceso, y que cada mes de retraso resta competitividad a la región.

Moreno enmarcó su aviso en el auge energético de la comunidad, que encabeza el país en generación limpia y autoconsumo, pero recalcó que sin redno hay industria: la capacidad de conexión es ya el principal cuello de botella para nuevas fábricas y para la digitalización.

En este contexto, citó proyectos en Málaga que siguen esperando punto de suministro, como un centro de datos con siete meses de demora por falta de capacidad, ejemplo de cómo la saturación eléctrica frena la llegada de capital y empleo cualificado.

El dirigente andaluz pidió al Gobierno ejecutar las inversiones pendientes en la red de transporte o, en su defecto, estudiar vías extraordinarias para no perder oportunidades frente a otras autonomías con «enchufe y garantías» para el inversor. También alertó de efectos colaterales si no se actúa, desde retrasos en vivienda y logística hasta más vulnerabilidad ante incidencias en el sistema, insistiendo en que la solución pasa por acelerar la planificación estatal y liberar capacidad en los nudos críticos.

El PSOE y Con Málaga se desmarcan

El concejal socialista Mariano Ruiz Araujo ha eludido entrar en el fondo de la cuestión y ha acusado al PP de buscar «una nueva rotonda», en alusión al proyecto fallido del Mundial 2026, para no afrontar el nuevo hospital. También ha instado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno a priorizar los 250 nudos de acceso a la red eléctrica en la comunidad.

Por su parte, Con Málaga (coalición de Podemos e IU) ha atribuido el problema a un decreto aprobado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque reconoció que el Ejecutivo actual solo ha elevado el límite de inversión al 0,2% del PIB, todavía insuficiente.

El portavoz de Vox, Antonio Alcázar, ha respaldado la moción popular pero ha pedido que las mejoras de la red se financien con fondos europeos y no con la factura eléctrica de los ciudadanos, propuesta que el PP ya incluía en el texto original.

Málaga pierde oportunidades

La carencia de infraestructura eléctrica ha dejado fuera de juego a proyectos estratégicos de digitalización e industria avanzada, con inversiones que superan los miles de millones de euros.

Según datos del sector, más del 80% de los nudos eléctricos en España están saturados, y Andalucía es una de las zonas más afectadas. En el caso de Málaga, el tapón energético impide instalar centros de datos, fábricas electrificadas y desarrollos logísticos que podrían generar miles de empleos cualificados.

La paradoja es evidente: el PSOE rechaza en el Ayuntamiento de Málaga la propuesta de reforzar la red eléctrica, mientras el Gobierno central, también socialista, es el único con capacidad para desbloquear las inversiones que Málaga necesita para seguir creciendo.

La falta de decisión política mantiene a la provincia en un punto muerto que amenaza su competitividad y aleja proyectos tecnológicos y energéticos de gran envergadura, justo cuando la capital se consolida como uno de los polos digitales más dinámicos del sur de Europa.