Moreno pide inversiones en la red eléctrica para viviendas y evitar un «colapso» en Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido en el Foro ABC inversión en la red eléctrica para garantizar soluciones al problema de la vivienda. A pregunta del director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, el líder del Gobierno regional ha señalado que el Ejecutivo ... de Pedro Sánchez debe garantizar los suministros «antes de entrar en colapso».

Según el presidente hay una deficiente red eléctrica en muchas zonas de Andalucía. «El caso de Málaga es el más significativo», ha remarcado Moreno, que ha añadido que Andalucía va a tener problemas «en el ámbito del suministro eléctrico». «Antes de entrar en colapso que invierta lo que nos corresponde y no se paralice«, ha solicitado Juanma Moreno al presidente Pedro Sánchez.

Andalucía demanda demandad conexiones eléctricas «fiables». «No se ha ejecutado ni el 20%», ha apuntado el presidente Moreno, que dijo que hay un proyecto con inversión millonaria de centro de datos que probablemente no pueda ser viable por la necesidad de infraestructuras eléctricas, que van a tardar más de tres años. «¿Un inversor va a esperar tres años? Probablemente no. Con la competencia que hay, no esperará. Por eso vamos a tener problemas», ha añadido.

Tras desgranar este problema ha explicado que la Vivienda en la región tiene tres problemas troncales, que la Junta de Andalucía está intentado solucionar. El primero es facilitar todas las bolsas de suelo posible. «Es trasversal en Andalucía y lo primero es asegurar la materia prima«, ha añadido el presidente.

Lo segundo es que simplificar las tareas administrativas. «Hemos quitado muchos trámites burocráticos para dar esas facilidades«, ha explicado el presidente, quien ha dicho que también hace falta »seguridad jurídica«. »Hay que preservar la propiedad privada y dotar de seguridad al que tiene un piso alquilado», ha afirmado Moreno.

Moreno se ha quejado que no hay seguridad cuando ocupan una vivienda. «Hay una enorme falta de regulación, que el Gobierno debe arreglar para acabar con el miedo a que ocupen tu vivienda o dejen de pagar el alquiler», ha aseverado el presidente en el Foro ABC.