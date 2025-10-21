Suscríbete a
Moreno pide inversiones en la red eléctrica para viviendas y evitar un «colapso» en Andalucía

El presidente ha explicado que los inversores no pueden esperar tres años

La nube no encuentra enchufe en Andalucía: la falta de red eléctrica ahuyenta inversiones millonarias en centros de datos

Juanma Moreno durante el Foro ABC
Juanma Moreno durante el Foro ABC Raúl DOblado
J. J. Madueño

Málaga

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha pedido en el Foro ABC inversión en la red eléctrica para garantizar soluciones al problema de la vivienda. A pregunta del director de ABC de Sevilla, Alberto García Reyes, el líder del Gobierno regional ha señalado que el Ejecutivo ... de Pedro Sánchez debe garantizar los suministros «antes de entrar en colapso».

