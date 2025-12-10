La edil Torremolinos amplía la denuncia por acoso en la Fiscalía

La edil de Torremolinos que denunció a su secretario general, Antonio Navarro, por acoso sexual el pasado 10 de noviembre ha ampliado la denuncia ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. La concejala lo ha hecho después de conocer las alegaciones que ... hizo el denunciado ante el PSOE en el comité 'anti acoso' de Ferraz. Según ha podido saber ABC, la que fuese edil socialista del gobierno de José Ortiz decidió ampliar la denuncia para proteger a su familia, ya que en la defensa de Navarro ante el partido se les exponía.

El pasado 10 de noviembre, ante la inactividad del PSOE en las dos denuncias emitidas por la concejala, esta edil decidió acudir a la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. Puso en ese momento una serie de mensajes en conocimiento del Ministerio Público sobre un presunto «acoso sexual y una violencia de género psicológica y coactiva».

Casi un mes después de que se produjera el registro oficial, la Fiscalía de Málaga abrió diligencias preprocesales sobre este asunto. La intención del Ministerio Público era intentar recabar indicios de delito en la actitud del secretario general. Dirimir si en los actos de Navarro había indicios de la comisión de algunos de los delitos denunciados.

Los mensajes son de septiembre de 2021. En ellos, el diputado provincial del PSOE en Málaga escribe: «No me esquives, que te quiero meter ficha». Ella trata de reconducir el diálogo, pero insiste: «Yo sé cómo quitarte el dolor de cabeza». La conversación sigue entre ellos y le dice «lo a gusto que estaríamos ahora con una copa de vino y un sofá». La mujer reprocha la insistencia, pero éste le dice: «Es que estás muy buena».

Según la denuncia a la que accedió ABC le llega a decir: «¿Ese escote lo has tenido siempre?». A lo que ella justifica: «Se me ha olvidado ponerme una camiseta básica». La conversación acaba con un «aunque te pusieras cuello vuelto ibas a estar igual de buena».

Al principio todo se centraba en ese intercambio de mensajes, pero la denuncia fue creciendo. Con forme la edil tuvo datos de la defensa de Navarro, decidió que debía protegerse y habría ampliado los hechos denunciados.

En ese momento, se supo que había comunicaciones a altas horas de la madrugada y, hasta que la edil, que fuera relegada por las guerras internas del partido a militante, fuera supuestamente seguida por el denunciado. En este punto, y ante la inactividad de Ferraz, la presunta víctima decidió que debía ampliar en Fiscalía.

El caso llevaba seis meses parado. El pasado 8 de junio de 2025, la concejala puso en conocimiento del PSOE, mediante los canales habilitados por la dirección federal, que era víctima de acoso sexual por parte de Antonio Navarro. Para ello, envió una denuncia con los mensajes aludiendo a su escote o su figura.

La denunciante esperó una respuesta del partido, que no llegó. El pasado 14 de octubre volvió a reiterar la denuncia ante Ferraz. Después de eso, y tras el escándalo de Francisco Salazar con acusaciones al partido de tapar los presuntos casos de acoso sexual del ex asesor de Moncloa, se instó a las dos partes explicarse en el expediente abierto.

Silencio del PSOE

La edil ya había remitido sus alegaciones, reafirmando los hechos, y Antonio Navarro, por su parte, esgrimió en su defensa que era «una denuncia falsa» motivada por rencillas y aspiraciones políticas. Algo que el exsecretario general del PSOE de Torremolinos llegó a decir a la prensa en los primeros momentos del caso.

Sin embargo, al sentirse desamparada, la concejala recurrió a la Fiscalía, que abrió las diligencias la semana pasada para recabar todos los indicios posibles sobre presuntos delitos cometidos. En medio, la edil vio que la defensa de Navarro ponía en peligro la privacidad de su familia y decidió ampliar la denuncia para protegerla.

Desde los órganos del PSOE que abrieron el expediente hace siete meses todavía no se ha dictado un informe sobre el caso de Torremolinos, que según los estatutos de constitución de este organismo contra el acoso sexual debería llegarse a Fiscalía para que fuera investigado.

Lo que sí hizo la secretaria general del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero, también ministra de Hacienda y acusada de conocer las denuncias a Salazar, como desveló ABC, es verse con la concejala en el hotel NH de Málaga en un breve encuentro en la cafetería.