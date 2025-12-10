Suscríbete a
ABC Premium

La edil Torremolinos amplía la denuncia por acoso en la Fiscalía

La concejala denunció el pasado 10 de noviembre ante la Fiscalía para luego ampliar días después. Ya había reportado los hechos al comité anti acoso de Ferraz sin éxito

María Jesús Montero se vio con la denunciante de acoso sexual de Torremolinos en el hotel NH de Málaga

Antonio Navarro, el exsecretario general del PSOE denunciado
Antonio Navarro, el exsecretario general del PSOE denunciado Archivo
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Torremolinos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La edil de Torremolinos que denunció a su secretario general, Antonio Navarro, por acoso sexual el pasado 10 de noviembre ha ampliado la denuncia ante la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer. La concejala lo ha hecho después de conocer las alegaciones que ... hizo el denunciado ante el PSOE en el comité 'anti acoso' de Ferraz. Según ha podido saber ABC, la que fuese edil socialista del gobierno de José Ortiz decidió ampliar la denuncia para proteger a su familia, ya que en la defensa de Navarro ante el partido se les exponía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app