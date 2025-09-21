Un agente de Policía con su vehículo

Detenida una joven de 18 años en Málaga por agredir con un cuchillo a su novio en una discusión por celos La joven ha sido detenida por los agentes debido a su presunta responsabilidad en un delito de lesiones hacia su pareja sentimental

La Policía Nacional ha detenido a una joven de 18 años de edad en Málaga capital por presuntamente agredir con un cuchillo a su pareja, un chico de 22 años, según han confirmado fuentes del Cuerpo a Europa Press.

La agresión se produjo durante el transcurso de una discusión de pareja por «celos». La joven ha sido detenida por los agentes debido a su presunta responsabilidad en un delito de lesiones hacia su pareja sentimental.

Asimismo, la Policía ha detallado que la víctima, de 22 años de edad, presentaba una herida por arma blanca en un hombre, por lo que fue trasladado al hospital. Las partes estaban citadas para Juicio Rápido con Detenido la mañana del día 15 de septiembre.