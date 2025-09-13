El desembarco de Sánchez y varios ministros en Málaga se pagará con dinero público

El desembarco de los miembros del Gobierno este domingo en Málaga se pagará con dinero público. Serán las arcas del Estado y no el PSOE, o los propios miembros del Ejecutivo socialista, los que abonen la factura. El viaje está programado desde hace semanas para ... un mitin en el pabellón deportivo de la Universidad de Málaga de Pedro Sánchez con María Jesús Montero a las 11.30 horas. Sin embargo, se ha hecho la trampa para viajar con todos los lujos a costa de las arcas del Estado. Así, se ha programado desde el Ministerio de Vivienda una visita a una promoción de VPO impulsada por el Ayuntamiento de Málaga que cuenta con dinero de los fondos Next Generation y el Plan Nacional de Vivienda.

Según fuentes consultadas por ABC, el presidente Sánchez además ha confirmado su asistencia a este acto antes del mitin de partido, que se va a producir dos días después de la tradicional apertura de curso político del PP en Málaga con Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo.

La excusa es una visita al medio millar de viviendas que la empresa Lagoom Living está construyendo en la ampliación del campus universitario, área que empieza a partir del pabellón deportivo donde se va a dar el mitin. La obra en cuestión son cuatro edificios plurifamiliares con 536 viviendas para alquiler de régimen general. Un complejo social con trasteros, plazas de aparcamiento, zonas comunes, piscina y aseos con una acuerdo de financiación público-privada.

El Ayuntamiento de Málaga se encarga desde el pasado 2024 de la primera fase de VPO en el sector Universidad con 476 viviendas protegidas en alquiler. Es una inversión de 77,6 millones de euros. De ahí, el Consistorio asume el 55,93% del montante. El resto está distribuido entre los 10,2 millones del Plan Estatal de Vivienda que pone el Gobierno, los 1,7 que abona la Junta Andalucía y los 22,1 millones de los fondos Next Generation.

Esas aportaciones bastan para que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pueda convocar una visita antes del acto con el presidente y así abonar del erario público la factura del desembarco para apoyar a María Jesús Montero como futura candidata socialista en Andalucía contra la mayoría absoluta de Juanma Moreno.

Y es que el viajar a Málaga como ministros o como presidente del Gobierno permite ciertas licencias, que no tiene el hacerlo como cargos orgánicos del PSOE. O que, al menos, con como miembros de la Ejecutiva socialista tendrían que pagar. El primero y más evidente es que, si así lo dispusieran, como se ha hecho en otras ocasiones. Pueden viajar en el Falcon del Reino de España.

No sería la primera vez. Tras los Goya en Sevilla de 2023 el avión ya aterrizó en Málaga. El domingo después de aquella gala Sánchez aterrizó en el Falcon a las 9.56 horas, tras 25 minutos de vuelo desde el aeropuerto de la capital hispalense. Allí lo recogió un coche con la comitiva de seguridad para ir primero a una empresa aerospacial en el Parque Tecnológico.

Después aquella visita exprés como presidente fue al mitin en el que presentó a Daniel Pérez como candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, precisamente con la propuesta estrella de construir 10.000 viviendas en Málaga. Más de 500 litros de queroseno después y 1,5 toneladas de CO2 emitidas al atmósfera, Sánchez hizo el mitin en el Hotel NH para luego regresar a Madrid. En aquella ocasión, solo el gasto de combustible del avión se tasó en 600 veces el trayecto en coche entre Málaga y Sevilla.

Ahora, gracias a los diez millones que el Gobierno aporta en esa promoción de viviendas, vuelve a tener la posibilidad de quitarse los inconvenientes y atrasos del AVE que su ministro de Transportes no resuelve ni explica. Tampoco el palizón por carretera para estar el domingo en Málaga. Si el presidente lo estima oportuno por razones de seguridad y operatividad dentro de la agenda de su Gobierno podrá viajar a Málaga en Falcon el domingo, donde solo el catering ha pasado de un presupuesto de 80.000 euros al año en 2018 a más de 200.000 euros en este ejercicio.

Horas extras

Y ahí, si lo estima oportuno, celebrar de vuelta a Moncloa el éxito de su programado baño de masas con las bebidas premium tipo Chivas, Cardhú, Matusalén, Cacique añejo, Vodka Absolute o Bombay Saphire limited edition para maridar los surtidos ibéricos, el jamón de pata negra, las anchoas del Cantábrico o los quesos manchegos tras un menú con buenos bistecs y pescados, si ya aprieta el hambre en el regreso. Además, como presidente, por seguridad, en caso de tener que alojarse en algún lado para esperar o descansar del duro día en Málaga podrá hacerlo en uno de los dos Paradores Nacionales. Es donde se aloja a los presidentes por motivos de seguridad.

Todo gracias a una simple visita a unas viviendas de protección oficial, cuya iniciativa la tomó el Consistorio ante la necesidad de construir hogares para el crecimiento poblacional previsto.

Una promoción que, además, tendrá que hacerse operativa un domingo. Un día en el que el sector de la construcción descansa. La empresa tendrá que disponer allí operarios y personal, tanto para seguridad como para las explicaciones de la obra, pagando sin duda las horas extras.

Chalecos reflectantes y cascos de obra se repartirán un día no laborable para la empresa, justo en la semana en el que su propio Gobierno ha presentado la reducción de la jornada laboral con un batacazo en el Congreso de los Diputados. Una propuesta que no salió adelante y que no votó ni el propio Pedro Sánchez, que a la hora de la votación se ausentó del arco parlamentario para asistir con su esposa, Begoña Gómez, y con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al estreno de El Cautivo de Alejandro Amenábar.