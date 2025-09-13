Suscríbete a
ABC Premium

El desembarco de Sánchez y varios ministros en Málaga se pagará con dinero público

El presidente asistirá con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y la vicepresidenta Montero a visitar una promoción de VPO este domingo

Después de la visita hay programado un mitin en el pabellón de la Universidad de Málaga con los mismos protagonistas

En la semana que el Gobierno presentó la reducción de la jornada laboral, el presidente obliga a la constructora a abrir una obra por la visita

Montero usa el cargo para hacer campaña contra Moreno en Cádiz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez EP
J. J. Madueño

J. J. Madueño

Málaga

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El desembarco de los miembros del Gobierno este domingo en Málaga se pagará con dinero público. Serán las arcas del Estado y no el PSOE, o los propios miembros del Ejecutivo socialista, los que abonen la factura. El viaje está programado desde hace semanas para ... un mitin en el pabellón deportivo de la Universidad de Málaga de Pedro Sánchez con María Jesús Montero a las 11.30 horas. Sin embargo, se ha hecho la trampa para viajar con todos los lujos a costa de las arcas del Estado. Así, se ha programado desde el Ministerio de Vivienda una visita a una promoción de VPO impulsada por el Ayuntamiento de Málaga que cuenta con dinero de los fondos Next Generation y el Plan Nacional de Vivienda.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app