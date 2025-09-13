Suscríbete a
María Jesús Montero usa el cargo para hacer campaña y da un mitin contra Moreno en la visita a Cádiz

La ministra aprovecha la visita a la Zona Franca para anunciar proyectos de tinte electoralista y criticar al presidente regional por su posición ante la quita de la deuda que plantea el Gobierno central

Montero tiende la mano a Puigdemont tras los ataques de Yolanda Díaz y carga contra Juanma Moreno por el rechazo a la reducción de la jornada

María Jesús Montero saluda efusivamente al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández
María Jesús Montero saluda efusivamente al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández E.P.
E. Barba

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, mantiene su rutina política después de las vacaciones de verano e insiste en la estrategia del aprovechamiento de su importante cargo público para hacer campaña como candidata de su partido, el PSOE, a la Junta de ... Andalucía. Sin rodeos ni tapujos, a todo lo que da. Una praxis que adquiere mayor dimensión los viernes, día en que la aspirante sevillana 'baja' a su tierra y abandona la capital de España. En su condición de vicepresidenta, realiza anuncios absolutamente electoralistas y después, sin mayor problema ni transición, descarga sus críticas sobre el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno. El nuevo curso no ha hecho más que consolidar este mecanismo.

