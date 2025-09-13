María Jesús Montero usa el cargo para hacer campaña y da un mitin contra Moreno en la visita a Cádiz

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, mantiene su rutina política después de las vacaciones de verano e insiste en la estrategia del aprovechamiento de su importante cargo público para hacer campaña como candidata de su partido, el PSOE, a la Junta de ... Andalucía. Sin rodeos ni tapujos, a todo lo que da. Una praxis que adquiere mayor dimensión los viernes, día en que la aspirante sevillana 'baja' a su tierra y abandona la capital de España. En su condición de vicepresidenta, realiza anuncios absolutamente electoralistas y después, sin mayor problema ni transición, descarga sus críticas sobre el presidente andaluz, el popular Juanma Moreno. El nuevo curso no ha hecho más que consolidar este mecanismo.

Esta semana el punto escogido ha sido Cádiz, donde Montero anunció este viernes que la Zona Franca va a ceder suelos para le nuevo hospital gaditano. La socialista explicó que ya ha mandado una carta a Moreno para darle la noticia. El Consorcio cederá el suelo de manera gratuita poniendo fin, en principio, al eterno culebrón de la construcción del nuevo centro hospitalario. No obstante, el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y responsable de Hacienda ha llegado como agua nueva cargado de reproches y críticas tanto a la Junta como al Ayuntamiento de Cádiz.

Reconociendo que cuando ella estaba en el gobierno andaluz el proyecto del hospital se dejó en un cajón, ahora la vicepresidenta carga contra la Administración andaluza sin ruborizarse a pesar de que ha sido esta quien ha mostrado un interés real en construir el equipamiento. «Un proyecto que ha dormido con Juanma Moreno y los recortes que Cristóbal Montoro obligó a las comunidades autónomas que nos impidieron desarrollar ese proyecto», afirmó poniendo ella misma excusas al porqué no se hizo el hospital en su momento. Suma y sigue.

Y no sólo se refirió al hospital sino a asuntos nacionales trasladados a Andalucía. Más campaña. Como la quita de la deuda que su Ejecutivo plantea sin adentrarse a debatir sobre la reforma de la financiación autonómica, como reclama la comunidad andaluza. Al respecto, sostuvo que la negativa de la Junta a aceptar la quita de la deuda que le ofrece el Estado, que asciende a 18.791 millones de euros -este jueves se ratificó ese rechazo en el Pleno del Parlamento de Andalucía-, «solo tiene una explicación», que ha situado en la obediencia del presidente andaluz a las directrices del PP. «Moreno es más genovés que andaluz, traiciona el interés de Andalucía para seguir el dictado de Génova», apuntó Montero en declaraciones a los medios de comunicación en la inauguración del edificio de Zona Base-Incubazul de la Zona Franca. A la que asistió como vicepresidenta. Pero el cargo sólo es una palanca para hacer campaña, partidismo y electoralismo de forma descarada.

La vicepresidenta y ministra se preguntó «en qué cabeza cabe que alguien te diga que te va a perdonar la deuda y tú digas que no y además que lo diga en base a mentiras», para ahondar en la explicación de la negativa del presidente de la Junta a aceptar la quita de la deuda en el hecho de que «se le cae el argumentario único que tiene el Partido Popular del supuesto agravio territorial de Andalucía frente a Cataluña».

La también vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía proclamó que en el caso de la deuda autonómica con mecanismos de financiación del Estado ese «supuesto agravio territorial se demuestra que es mentira», para considerar que «hablan de cupo catalán», una afirmación que dijo «cuando se presente el modelo de financiación se verá que es mentira», e insistir entonces en la idea de que «se les cae el argumentario». La vicepresidenta defendió que los intereses asociados a esa condonación de casi 19.000 millones «tienen que venir a mejorar nuestros servicios sanitarios, nuestros servicios educativos, la política de vivienda o la política de dependencia».

Recordó Montero las afirmaciones que hizo el presidente andaluz sobre la condonación de la deuda, entre ellas que «lo que se estaba haciendo era un favor a Cataluña en esa obsesión que tiene el Partido Popular y que se perjudicaba a Andalucía», para insistir en que Andalucía es la que «sale más beneficiada de la condonación de la deuda». «Se les caen todas las excusas y todas las mentiras que vienen trayendo respecto al enfrentamiento entre territorios y a la confrontación que hace Moreno Bonilla con el Gobierno de España diciendo que se beneficia Cataluña», dijo Montero, antes de exponer que «nunca Andalucía tuvo un mayor volumen de recursos», idea que ha sustentando en el dato de que «un promedio desde que gobierna Pedro Sánchez, de 8.500 millones de euros más cada año», por lo que ha recriminado al Gobierno andaluz que «teniendo más dinero que nunca, tienen la sanidad peor que nunca, tienen la educación peor que nunca, además, en una línea de privatización vergonzante».

Compatibilidad de cargos

Cuestionada por los medios sobre la compatibilidad entre su cargo en el Gobierno como vicepresidenta y ministra y su condición de candidata a la Presidencia de la Junta y líder del PSOE andaluz, Montero apeló a que no se es «consciente de lo que significa que en el Gobierno de España haya una andaluza al frente del Ministerio de Hacienda», para reivindicar entonces su influencia en el diseño de una operación como la quita de la deuda. Reivindicó, de hecho, que el Ministerio de Hacienda esté en manos andaluzas porque de esa forma «no dudarán de que siempre que ponemos en marcha una iniciativa tiene una mirada también netamente andaluza», que ha concretado en el hecho de que Andalucía es «la comunidad autónoma que más se beneficia» de esa condonación. Mayor electoralismo usando cargo y recursos públicos no cabe. Los presupuestos, al servicio de su campaña andaluza.

Preguntada si la condonación de la deuda es un sustituto de la renovación del modelo de financiación, Montero ha afirmado que «si hay que decirlo más alto lo digo más alto» y apuntó que «la condonación de la deuda no puede sustituir la reforma del modelo». Recordó entonces que el documento de un grupo de trabajo sobre financiación que aprobó el Parlamento de Andalucía en 2018, del que recordó que impulsó ella, ya «planteaba la condonación de la deuda» y que «el Partido Popular lo votó a favor», antes de inferir que si «alguien se contradice es el Partido Popular».