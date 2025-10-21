Suscríbete a
La pintora andaluza premiada por la Academia de Artes de Francia

Maite Rojas, artista malagueña, logra la Medalla de Platino por una trayectoria que une emoción, técnica y fe en el arte

Maite Rojas tras recibir la Medalla de Platino de la Academia de las Artes, las Ciencias y las Letras
Alejandro Trujillo

Alejandro Trujillo

Málaga

El arte es, para Maite Rojas, un gesto silencioso que se repite cada día. No la épica de un golpe de suerte, sino la determinación de seguir lo que la mantiene viva. «Llegar a vivir del arte ha sido un camino de mucho ... esfuerzo y una decisión diaria, incluso cuando no era lo más fácil», desvela la artista. En esa constancia se asienta una voz plástica que se propone «hacer visible lo invisible»: la belleza interior que, defiende, prevalece por encima de todo.

