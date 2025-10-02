Suscríbete a
La Justicia de Andalucía se rebela por la falta de medios ante las nuevas competencias de Violencia de Género

Veintiún magistrados de la región auguran un colapso desde que este viernes se amplíen las competencias. La Junta cifra el coste de los cambios en 56 millones

Dos policías nacionales en un pasillo en la que hay una sala de vistas
Dos policías nacionales en un pasillo en la que hay una sala de vistas
Rafael Aguilar

Sevilla

«Llega la fecha del anunciado y más que previsible colapso». Veintiún magistrados de Andalucía han firmado el escrito de queja al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por los medios que consideran insuficientes para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se ... hagan cargo desde este viernes 3 de octubre de asuntos que hasta ahora no eran de su competencia, como los delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja o de las exparejas, de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de los matrimonios forzados o de la mutilación genital femenina. Este cambio se debe a la aplicación de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

