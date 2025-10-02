La Justicia de Andalucía se rebela por la falta de medios ante las nuevas competencias de Violencia de Género

«Llega la fecha del anunciado y más que previsible colapso». Veintiún magistrados de Andalucía han firmado el escrito de queja al ministro de Justicia, Félix Bolaños, por los medios que consideran insuficientes para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se ... hagan cargo desde este viernes 3 de octubre de asuntos que hasta ahora no eran de su competencia, como los delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja o de las exparejas, de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de los matrimonios forzados o de la mutilación genital femenina. Este cambio se debe a la aplicación de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

«El Ministerio de Justicia aseguró [esta pasada primavera] que iba a crear un 50 por ciento más de plazas destinadas a las Secciones de Violencia sobre la Mujer, y dotar recursos allá donde fuera necesario, pero la realidad es muy distinta», señala el citado documento. Y añade: «No sólo no se han creado ese 50 por ciento más de plazas prometido, sino que a día de hoy ni siquiera se han dotado a los juzgados de refuerzos».

Veintiuno de los 108 magistrados que han rubricado el escrito ejercen en la comunidad autónoma: siete en Málaga, cinco en Sevilla, dos en Cádiz, dos más en Granada, otros dos en Almería, mientras que Jaén, Córdoba y Huelva aportan uno por cabeza.

Medios escasos

El documento es contundente contra el Gobierno central: «La realidad es que no se han aumentado los servicios auxiliares que nos permitan llevar a cabo nuestra labor, con más forenses, personal en los órganos judiciales y en las oficinas de atención a las víctimas, así como en el servicio de asistencia jurídica».

«Esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque inasumible, y no podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente: todo esto está advertido desde hace meses. Y lo dijimos, lo anunciamos y lo comunicamos. Pero de nada sirvió», resaltan.

Sobre la saturación en los juzgados a cuenta de la ampliación de competencias de las instancias especializadas en la Violencia sobre la Mujer también se ha pronunciado, y con firmeza, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en su memoria de 2024 recuerda que «el criterio técnico y orientativo fijado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es que haya 1.600 asuntos como carga de trabajo anual, y esa cifra es superado en bastantes juzgados exclusivos».

El TSJA da un paso más en su memoria del último año cerrado e insiste en «la necesidad del aumento de plazas judiciales en este tipo de jurisdicción especializada».

El TSJA señala que es «imprescindible la creación de nuevas plazas de juez o de magistrado»

Andalucía dispone en la actualidad con 21 juzgados de Violencia sobre la Mujer exclusivos, a los que se suman las labores de esta índole que realizan 76 juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Estas instancias judiciales ingresaron a lo largo de 2024 un total de 58.985 asuntos y han resuelto 57.218. La pendencia -o asuntos pendientes- que arrastraban estas instancias a finales del pasado año se elevaba a 16.502 casos, un diez por ciento más que el ejercicio anterior.

Complicado parece que la tendencia al atasco de expedientes se invierta cuando el TSJA haga balance de 2025, justo cuando las instancias con competencias en la Violencia de Género han de asumir más competencias.

¿Qué ha hecho el Ministerio que preside Félix Bolaños para tratar de compensar la nueva carga de trabajo de estos juzgados? Crear nueve plazas nuevas de jueces de Violencia sobre la Mujer, y una décima que en realidad será la transformación de un juzgado de Instrucción ya existente en otro de Violencia.

Insuficiente

¿Es suficiente este refuerzo? A la vista está que los magistrados que se ocupan de juzgar los casos de Violencia de Género piensan que no, de igual manera que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide más medios. La Junta de Andalucía señala en esa misma dirección, porque esta primavera le reclamó al Ejecutivo central que habilitara veintidós nuevos juzgados especializados en estos casos, y la cosa se ha quedado en menos de la mitad.

La Administración autonómica prevé que el coste de la implantación de estas novedades ascienda a 56 millones de euros, que «tiene que asumir la Junta en solitario».

En mayo, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto ya lamentó que el Ministerio, «sin negociarlo y desconociendo los criterios que ha aplicado para dotar de más o menos jueces a cada comunidad, haya anunciado que para Andalucía solo se creen nueve nuevas plazas de jueces de Violencia sobre la Mujer, y una décima que será una transformación de un actual juzgado de Instrucción que pasará a ser de Violencia».

La Junta aduce que la incorporación de los nuevos jueces no se producirá al mismo tiempo: de hecho sólo estarán incorporados este viernes los de Marbella y Ayamonte.

Críticas de la Junta

«Creemos que es una propuesta insuficiente, por eso proponemos más del doble, con al menos 22 nuevas plazas para Andalucía, para que ninguna parte del territorio andaluz resulte perjudicada», defendió Nieto, que reclamó al Ministerio que defina el modelo de tribunales de instancia en materia de Violencia sobre la Mujer. «Es necesario un debate sereno y tranquilo y si es bueno comarcalizar el servicio, pues hagámoslos en todos y, si no vale, no lo hagamos en ninguno, lo que no vale es que en unos territorios lo hagamos de una forma y en otros de otra», dijo.

La Consejería andaluza de Justicia lamenta, de igual manera, «la falta de financiación y de apoyo económico por parte del Gobierno a las comunidades para afrontar esta Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. «Lo vamos a hacer [en referencia a la asunción de nuevas competencias de los juzgados de Violencia de Género], pero nos molesta que tengamos que estar trabajando siempre en esa misma situación, en el yo invito y tú pagas o en el yo la lío y tú lo arreglas, que es lo que desgraciadamente viene funcionando desde hace tiempo por parte del Gobierno», criticó Nieto.