Quejas por el agravio: 60 nuevos juzgados en Cataluña, ni uno solo en Andalucía

La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) correspondiente a 2024 deja claro que la comunidad autónoma está a la cabeza de litigiosidad de España, con el ingreso de un 5 por ciento más de asuntos que en 2023. ... Así, los tribunales andaluces registraron en el último ejercicio cerrado 1.434.551 asuntos frente a los 1.372.072 del año anterior, con un alza especialmente llamativo en las divisiones jurisdiccionales social y civil.

Con estos datos que describen la actividad de los 85 partidos judiciales de la región, la conclusión a la que ha llegó hace meses la Junta de Andalucía fue la comunidad necesitaba 56 juzgados nuevos para aliviar la sobrecarga existente en muchos de ellos, así como 15 plazas de magistrados en las Audiencias Provinciales y Salas del TSJA.

El propio consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha explicado en fechas recientes que «es un hecho objetivo que hay atasco en los juzgados de lo Social y se están fechando juicios para 2027 e incluso 2028». Además, ha lamentado que la situación se ves agravada por la negativa del Ministerio de Justicia a crear nuevos órganos en Andalucía en 2025 pese a la solicitud de la Junta de 56 juzgados y 15 plazas de magistrados.

«Es una falta de respeto cuando a Andalucía se le dice que ningún juzgado y se aprueba un plan de choque en el que se crean cinco en Barcelona» José Antonio Nieto Consejero de Justicia

«Es una falta de respeto cuando a Andalucía se le dice que ninguno y se aprueba un plan de choque en el que se crean cinco juzgados en Barcelona, no me parece que sea justo que se privilegie a unos territorios castigando a otros», ha criticado el titular de Justicia de la Administración autonómica.

La vida de la judicatura en Cataluña es otro cantar. Porque el Gobierno central anunció hace a finales del pasado invierno la inminente creación de sesenta nuevos juzgados para la región. A ellos se sumarán otros tres de violencia sobre la mujer, lo que supone que Cataluña tendrá 63, y Andalucía diez.

El caso de Málaga

Para hacerse una idea de las necesidades de la judicatura en Andalucía basta con citar el caso de Málaga. Par esta demarcación, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estima que es necesario que cuente con 82 nuevas plazas de jueces para reducir los asuntos pendientes y, además, muestra preocupación por las «llamativas carencias» que presentan las sedes de los partidos judiciales de la Costa del Sol.

El Alto Tribunal andaluz considera que los partidos judiciales de la Costa del Sol «continúan con dispersión y llamativas carencias prácticamente en todas las sedes judiciales«, punto en el que señala que Estepona, Fuengirola, Marbella y Torremolinos »necesitarían con urgencia nuevas infraestructuras para desarrollar la labor judicial en condiciones dignas».

Para el TSJA, cada anualidad «se pone de manifiesto en el conjunto de Andalucía que la tasa de congestión, que indica la carga total de trabajo siempre es superior a los asuntos que se resuelven, lo que impide rebajar el volumen de asuntos pendientes y mejorar los tiempos de respuesta de muchos órganos judiciales».