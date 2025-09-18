Suscríbete a
SERVICIOS PÚBLICOS

El boicot financiero del Gobierno colapsa los juzgados de Andalucía

Letrados reciben señalamientos de juicios por incapacidades o despidos para finales de 2028

Quejas por el agravio: 60 nuevos juzgados en Cataluña, ni uno solo en Andalucía

Dos personas salen de la Ciudad de la Justicia de Sevilla
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Acaba de cumplir cincuenta y cinco años y arrastra una discapacidad del 71 por ciento que le impide desde hace más de una década ganarse el sustento con el trabajo que ha tenido de toda la vida. En 2021 los tribunales le concedieron una ... incapacidad permanente total por la que percibe una pensión que no llega a los mil euros mensuales y que acredita que no puede desarrollar su profesión, pero sí otras que requieran un esfuerzo físico menor.

