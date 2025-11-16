La Junta de Andalucía invierte casi doce mil millones más en políticas sociales que en el año 2018
Las cifras desmienten el bulo socialista: el aumento se ha elevado por encima del 57 por ciento en sanidad, educación y dependencia
El gasto por habitante en salud pasa de 1.169 a 1.765 euros, en educación de 3.410 por alumno a 5.096 y en dependencia de de 1.260 a 2.610 millones de euros
Andalucía tiene un millón más de contribuyentes que en 2018, pero se pagan menos impuestos
Hay una vieja frase que habla de que una mentira cien veces repetida se convierte en verdad. Es algo que se está produciendo en Andalucía en los últimos tiempos, donde los socialistas llevan tiempo (a medida que se acercan las elecciones autonómicas más a menudo) ... repitiendo una mantra: que la Junta de Andalucía de Juanma Moreno privatiza la sanidad y la educación y que su prioridad no es el servicio público. Lo repiten de forma reiterativa. Sin importar que no sea cierto.
Sin embargo el refranero también tiene otro viejo dicho «se coge antes a un mentiroso que a un manco». Y en este caso sólo hay que tirar de presupuestos o de hemeroteca, para comprobar que los números cantan y que efectivamente eso no es así. Porque el gasto social de la Junta de Andalucía se ha multiplicado desde el año 2018, el último del PSOE, al año 2025. Y lo seguirá haciendo mirando las cuentas que el ejecutivo andaluz ha presentado para el próximo año 2026.
El 63,4% del gasto del
presupuesto va destinado ahora
a políticas sociales
Suponen 11.898 mill. euros más que en 2018 (+57,2%)
Comparativa según áreas
SANIDAD
:: Presupuesto
:: Listas de espera para las
ayudas a la dependencia
:: Conciertos sanitarios
2026
3,47%
Dif. 2026-18
Octubre
2026
+65,4%
16.266
mill. €
534
9.800
mill. €
2026
2018
El gasto en Sanidad por
habitante ha pasado de 1.169
a 1.765 euros
1.275
Cifra a la que
llegó con el PSOE
2018
5,00%
EDUCACIÓN
:: Presupuesto
9.339
mill. €
El gasto por alumno ha
pasado de 3.410 euros
a 5.096
Dif. 2026-18
+48%
6.300
mill. €
2026
2018
INCLUSIÓN SOCIAL
:: Presupuesto
El número de
contribuyentes
ha sido en
904.695 más
2026
2018
4.420.908
3.516.213
CONTRIBUYENES
3.672
mill. €
El presupuesto
en inclusión se
ha incremento un
2026
2.054
mill. €
2018
+78%
Fuente: Junta de Andalucía / Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA
En general como es lógico en siete años los presupuestos han crecido. Lo han hecho desde los 34.759,5 millones de euros que fue el montante general del último año del PSOE en San Telmo, el 2018. Para el próximo 2026 el ejecutivo andaluz contará con el mayor montante de la historia. Serán 51.597,9 millones de euros, una partida que supone que han aumentado en un 48 por ciento en estos años.
Pero además en estos años han aumentado todas las partidas de gasto social. Tanto en educación, como en sanidad como en inclusión y dependencia. Si se suman las cantidades que se destinaron en el año 2018 a esos tres sectores en los presupuestos y se comparan con las cuentas del próximo año, el resultado arroja que para el próximo año habrá cerca de once mil millones más en estas tres áreas. Concretamente serán 11.897,9 millones de euros más que en 2018. Y que esa inversión ha aumentado en un 57,2% desde ese año.
Al detalle
Además ese gasto sigue creciendo. Con respecto a los presupuestos del año 2025 lo ha hecho en 1.789,3 millones de euros más (un 5,8%). De hecho, en conjunto, las políticas sociales aglutinan el 63,4% del total del gasto previsto en el Presupuesto
Los resultados siguen siendo muy llamativos cuando se desciende al detalle. En materia de salud es donde más se ha notado el avance. Este área tendrá para el próximo año 2026 un total de 16.265 millones de euros, frente a los 9.800 que tenían en 2018.
Eso significa que el crecimiento de la dotación en saludad es del 65,4 por ciento con respecto a lo que había antes de Juanma Moreno. Y que en dinero son 6.453,3 millones de euros más. El próximo año uno de cada tres euros del presupuesto se destinará a la sanidad. Además hay otro dato: la dotación de sanidad crece un 6,6% por encima de lo que crece el presupuesto de la Junta de Andalucía en su conjunto.
Además el gasto sanitario por habitante también se ha multiplicado. Si en 2018 era de 1.169 euros por habitante, ahora es de 1.765 euros y supone que se ha elevado por primera vez por encima de la media nacional (fijada en 1.757 euros por habitante).
En educación también se ha notado el crecimiento de forma considerable. Porque los presupuestos de la Junta han pasado de 6.300 millones en el año 2018 a los 9.339 del próximo año. Y eso se ha producido en un momento de continuo descenso de la natalidad que ha provocado que haya 120.000 escolares menos que hace siete años. Eso significa que el presupuesto de educación ha crecido por encima del 48 por ciento.
Pero además es importante el dato de lo que ha crecido el gasto por alumno. Si en 2018 se gastaban 3.410 euros por escolar, ahora se invierten 5.096, lo que supone más de un 50 por ciento de incremento.
En cuanto al presupuesto de la Consejería de Inclusión Social para 2026 asciende a 3.671,8 millones de euros, con un incremento de casi el 10% (+9,8%) respecto a 2025. Esto supone un aumento de casi el 80% ( el 78 por ciento) respecto a 2018 cuando eran 2.053,8 millones de euros.
Mucho más
Dentro de ese departamento, el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía ha crecido un 12% (+11,9%) en 2026 respecto a 2025, hasta alcanzar los 2.610,6 millones de euros. Esa cifra supone un crecimiento del 120% respecto al año 2018, cuando la dotación presupuestaria era de 1.186 millones de euros.
Se trata de cifras, todas ellas extraídas de los presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda que hacen patente que la inversión de la Junta de Andalucía en políticas sociales no ha hecho más que crecer en los últimos siete años.
Además hay otros datos que desmienten el mantra de la privatización del que el PSOE y la izquierda en general acusa al ejecutivo de Juanma Moreno. El próximo año será el que haya menos conciertos en la historia de la sanidad andaluza. Según los datos oficiales este año 2025 el porcentaje de conciertos sanitario con la privada asciende a un 3,7%. Pero se trata de un porcentaje que volverá a bajar el próximo año ya que en 2026 será del 3,47%. Eso significa que es bastante menos de cuando gobernaba el PSOE y ese porcentaje llegó a superar el 5%
«Lo de la privatización es un bulo del PSOE. Son toneladas de mentiras», dijo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la clausura del congreso del PP-A el pasado fin de semana. Las cifras revelan que era un dato correcto.
