Andalucía tiene un millón más de contribuyentes que en 2018, pero se pagan menos impuestos

Los datos fiscales del IRPF avalan el crecimiento económico en Andalucía en los últimos siete años. Desde el año 2018 hasta ahora hay casi un millón más de contribuyentes, personas que cotizan más a las seguridad social. Sin embargo esos cotizantes pagan ahora menos ... impuestos que en esas fechas.

Los datos fueron hechos públicos ayer por la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, tras la reunión del consejo de gobierno y están basados en la recaudación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del pasado año 2024.

Según las cifras oficiales, en el año 2024 se presentaron en Andalucía 4.420.908 declaraciones, cifra que representa 904.695 declaraciones más que en 2018: un millón de contribuyentes más desde que el PP asumió la Presidencia de la Junta.

Desde 2019 el número de declaraciones en el IRPF presentadas en Andalucía se ha incrementado un 25,7%, según los datos estadísticos remitidos por la AEAT, referidos a la última campaña de la renta.

De hecho, en el año 2018 hubo 3.516.213 declarantes, una cifra muy inferior a la del último año del que existen datos fiscales. En 2024 fueron 4.420.908 declarantes. Eso supone una diferencia de 904.695 y un crecimiento que está por encima del 25 por ciento. (+25,7%).

Hay más cifras. Ese aumento del número de personas que pagan impuestos ha supuesto también que la cuota líquida autonómica ha crecido por encima del 71 por ciento. En el año 2018 esa cuota andaluza de los impuestos ascendió a 5.028,4 millones de euros. Sin embargo en el año 2024 llegó hasta los 8.604, 5 millones de euros. Eso supone una diferencia de 3.576,1 millones de euros y un incremento del 71,1%.

Ese aumento del número de contribuyentes se ha producido porque ha aumentado el número de personas empleadas. La Junta de Andalucía recordó que se han creado más de medio millón de puestos de trabajo desde el año 2018 y esa es la razón de que sean más los que pagan impuestos.

Comparativas de presupuestos de la Junta en servicios sociales Cifras en millones de euros Presupuesto 2026 Presupuesto 2018 EDUCACIÓN SANIDAD DEPENDENCIA 16.200 9.339 2.610 9.800 6.300 1.260 Fuente: Junta de Andalucía / Gráfico: ABC SEVILLA Comparativas de presupuestos de la Junta en servicios sociales Presupuesto 2026 Presupuesto 2018 Cifras en millones de euros SANIDAD 16.200 9.800 EDUCACIÓN 9.339 6.300 DEPENDENCIA 2.610 1.260 Fuente: Junta de Andalucía / Gráfico: ABC SEVILLA

Sin embargo ese aumento del número de cotizantes ha ido parejo a las bajadas de impuestos que ha promovido el gobierno andaluz. De hecho, las rebajas fiscales (las siete que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía han supuesto que esas rebajas han crecido más del 209,4%, desde las 135.796 de 2018 a las 420.153 de 2024. Más del triple. 284.357 más.

Hay que recordar que el último paquete puesto en marcha consistía en deducciones para los que acuden al gimnasio o alguna práctica deportiva, para los que tienen mascota, para los celíacos, para los alquileres de viviendas o los nacimientos han supuesto un importante ahorro.

Concretamente los andaluces se han ahorrado 70,5 millones de euros en las deducciones del IRPF, lo que supone un incremento del 313,2%, casi 53,5 millones más de ahorro en las deducciones. Se ha pasado de una cifra en el año 2018 de 17.076.702 euros en deducciones a 70.557.373 euros en el año 2024. Eso significa una diferencia de 53.480.671 euros y un 313 por ciento más en deducciones fiscales.

Además el número de deducciones ha pasado de 135.796 en el año 2018 a un total de 420.153 el pasado año, lo que significa un aumento del 209,4 por ciento desde que Juanma Moreno llegó a la presidencia de la Junta.

Pero ¿a quién han ido a parar esas rebajas fiscales? sobre todo a los de rentas más bajas. Es otro dato revelado ayer por la Junta de Andalucía que desmiente otro mantra. De hecho, según Hacienda, el 70 por ciento de las deducciones han recaído en personas con rentas por debajo de 30.000 euros.

La hora de ruta

Con tesos datos la Junta de Andalucía escenificó ayer la nueva hoja de ruta señalada por el presidente de la Junta el domingo durante la clausura del congreso del PP-A. Juanma Moreno quiso desmentir el bulo que repite el PSOE de que es el partido de la privatización. Por contra la Junta ha querido sacar los datos que reflejan lo contrario: que se invierte más que nunca en servicios públicos como la sanidad y la educación y que la prueba de que la economía va mejor es que hay más contribuyentes pero estos se benefician de las bajadas de impuestos (hasta siete) que ha puesto en marcha Juanma Moreno y que, además, esas bajadas, se centran sobre todo en los que tienen las rentas más bajas

Ayer la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, se encargó de desmentir el otro gran bulo de la izquierda. «Se acabó eso de que les bajamos los impuestos a los ricos. Nuestras bajadas de impuestos se centran en las rentas medias y bajas. Ya está bien de mentir gratuitamente», dijo la consejera España destacando que «la verdad tiene un valor en política».

La Junta de Andalucía también tiró de otros datos para defender que es el Gobierno que más ha invertido en los servicios públicos andaluces, tanto en sanidad, como en dependencia o en educación.

En sanidad se ha pasado de 9.800 millones de euros en 2018 a 16.200 en el próximo año. En dependencia el salto va de 1.260 millones de euros a 2.610 y en educación de 6.300 a 9.339 millones de euros. Los datos reflejan que por mucho que se repita lo contrario, la inversión en servicios públicos se ha multiplicado desde 2018.