La Junta de Andalucía exige a Sánchez hasta 80 nuevos jueces para acabar con el colapso tras no obtener ninguno este año

La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública eleva la demanda al Gobierno central de medios materiales y profesionales para los tribunales andaluces a pesar de la respuesta negativa para el año en curso, cuando demandaba 56 y no obtuvo ni uno solo.

El consejero del ramo, José Antonio Nieto, ha avanzado hoy en Málaga que reclamará al Ministerio de Justicia «entre setenta y ochenta» plazas judiciales más para afrontar la sobrecarga de los tribunales andaluces, que como ha avanzado ABC en su edición de este jueves señalan vistas laborales para dentro de tres años por la falta de inversiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La cifra concreta se consensuará, como cada año, con el Tribunal Superior de Justicia en Andalucía (TSJA) en la Comisión Mixta, añade el consejero.

«Para 2025 pedimos cincuenta y seis y la respuesta del Ministerio fue cero y nos está haciendo mucho daño en la calidad de servicio y el tiempo de respuesta», ha recordado Nieto, quien ha contrastado este trato a Andalucía con los sesenta nuevos jueces acordados para Cataluña. Además de las nuevas unidades judiciales, el consejero ha solicitado reforzar los juzgados de Violencia de Género al asumir ahora también los delitos sexuales.

Nieto se ha reunido hoy con las autoridades judiciales y colectivos profesionales de Málaga para analizar el despliegue en la provincia de los nuevos tribunales de instancia recogidos en la Ley de Eficiencia de Justicia. Una reforma que está suponiendo un importante «esfuerzo en trabajo y presupuesto que estamos asumiendo en solitario pese a que la ley ha sido impulsada por el Gobierno, pero la estamos pagando las comunidades, es un yo invito y tú pagas».

En este sentido, ha explicado que en julio culminó la primera fase de la implantación de la ley para adaptar las plantillas, sistemas informáticos y espacios a la transformación de los juzgados unipersonales en tribunales de instancia.

La primera fase ha afectado a 70 de los 85 partidos judiciales. De ellos, siete en la provincia de Málaga (Antequera, Archidona, Coín, Estepona, Ronda, Torrox y Vélez-Málaga). Antes del 1 de octubre tienen que adaptarse otros tres, todos en esa misma provincia (Marbella, Torremolinos y Fuengirola), dentro de la segunda fase. Y a final de año entrará en vigor en los 12 partidos restantes (las ocho capitales, Motril, Algeciras, Jerez y El Puerto de Santa María).

En total, la previsión es que el coste total para las arcas andaluzas ronde los 56 millones de euros, «una cantidad muy importante que asumimos en solitario», si bien ha dejado claro que «no vamos a poner excusa y vamos a poner los medios para que Andalucía en general, y Málaga que es la provincia que más crece y motor económico, cuente con el servicio de Justicia que merece».