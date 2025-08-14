La hostelería sigue tirando del empleo con excelentes datos de contratación

Andalucía salvó los datos de empleo en el último informe mensual del Ministerio de Trabajo y Economía Social. El paro ha caído en 8.000 personas y maquilla los números del Gobierno de la nación. Y, no es un ningún secreto, la contratación ... se dispara en la Comunidad cuando llega la temporada vacacional y la hostelería se nutre de refuerzos.

La patronal hostelera recoge una subida del 3% decontratación en la hostelería en este curso con respecto al año pasado. Son 363.000 personas trabajando en bares, restaurantes, salas de ocio, pubs, discotecas...

En agosto se esperan avanzar los 375.000, un récord histórico. Otro más. Las estadísticas van en consonancia con las previsiones más optimistas. El empleo turístico en Andalucía deja en la primera mitad del año una cifra superior al medio millón de ocupados (501.335), lo que supone un incremento del 6,5% en el empleo de este sector en la comunidad con respecto al mismo período de 2024.

Joaquín Marín, de Mahos (Asociación de Hosteleros de Málaga), entiende que «la sensación es de menor gasto medio, incluso menos visitas, pero no contamos con datos para aseverarlo. Hay menos movimiento de domingo a jueves, pero los fines de semana compensan». La fotografía a mitad de la temporada recoge sólo la pérdida de una pequeña cuota del mercado nacional y este aumento en la contratación, sin caída en la facturación. «No es el mejor verano de los últimos años, pero...».

Por contra, la gran reivindicación del sector sigue siendo la misma. Falta mano de obra, y especialmente, se necesitan profesionales cualificados. Aseguran que desde la patronal han ido dando pasos para mejorar los convenios y subir precios además de facilitar la conciliación, y requieren a la administración planes para la formación de esos futuros trabajadores.