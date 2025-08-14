Las viviendas con fines turísticos marcan máximos históricos de ocupación

Entre las viviendas con fines turísticos (VFT), un factor relativamente nuevo, el mes de julio se ha cerrado con una ocupación media del 77%, (un incremento del 22% respecto a julio de 2024, que firmó el 63%). Esta mejora significativa ha ... venido acompañada de una estabilidad en el precio medio por noche (conocido bajo las siglas anglosajonas ADR), que apenas ha variado con un aumento del 1% en comparación con el año anterior.

En cuanto a agosto, los datos a fecha de principios de mes indican una ocupación ya alcanzada del 79%, un 9% por encima de la registrada en la misma fecha de 2024 (72 %).

Además, destaca un aumento en la antelación de las reservas (+8,4%), lo que refleja una mayor planificación por parte de los viajeros. La previsión es que la segunda quincena del mes impulse aún más la ocupación, aunque esto podría conllevar un ligero descenso del ADR respecto a 2024 (–2%), debido a estrategias de ajuste de precios en reservas de última hora.