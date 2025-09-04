El PP acusa al alcalde de un pueblo de Granada de estar en mesas de contratación que concedieron obras a empresas vinculadas a Koldo

La provincia de Granada empieza a ser recurrente en todo lo relacionado con el caso Ábalos. Ahora le toca el turno a Otura, una localidad de 7.600 habitantes a trece kilómetros de la capital, donde, según ha denunciado el Partido Popular, su alcalde, el socialista Nazario Montes, participó en mesas de contratación que adjudicaron obras a Áridos Anferda, vinculada a Koldo.

Este jueves 4 de septiembre, el portavoz del PP de Otura, Víctor Fernández, ha lamentado que el alcalde no haya aportado aún la documentación que el grupo municipal popular en el ayuntamiento solicitó en julio sobre los contratos del ayuntamiento con una de las empresas que están siendo investigadas en el caso Koldo,

«El silencio es la respuesta de los socialistas de Otura ante las dudas que generan las numerosas adjudicaciones de obra a empresas directamente relacionadas con el caso Ábalos-Cerdán-Koldo», ha afirmado el portavoz. «No hemos recibido ninguna información, en la línea de nula transparencia en la gestión de Nazario Montes, que sigue sin dar la cara y ofrecer explicaciones a todos los otureños».

«Resulta especialmente llamativo que el alcalde haya formado parte de las mesas de contratación de las obras adjudicadas a Áridos Anfersa como vocal y no en calidad de presidente pese a ser alcalde», ha señalado para añadir que esa actitud «choca con las declaraciones de otro compañero suyo, el alcalde de Pulianas, quien cuando se le solicitó información, aseguró que ningún político forma parte de las mesas de contratación«.

El PP ha añadido que esa «anomalía» en la que está presuntamente implicado el regidor de Otura «se une al troceo de contratos de obra correspondiente a un Plan de Obras y Servicios de la Diputación que tiene como adjudicatario, curiosamente, a esta misma empresa».

«Debe dar explicaciones»

En este sentido, Víctor Fernández también se ha referido a la modificación de la obra de la calle Juan Carlos I, ejecutada en 2024 «con un incremento de más de 123.000 euros, en beneficio, una vez más, de Áridos Anfersa». Por todo eso, entiende que el PSOE «debe explicar con urgencia cómo un ayuntamiento adjudica gran parte de sus obras con una misma empresa, que está en el centro de una trama que ha terminado con decenas de investigados por el Tribunal Supremo y su secretario de Organización en prisión».

El portavoz popular también ha instado a Pedro Fernández, secretario general del PSOE de Granada, «a que dé la cara de una vez y diga qué sabe de esta supuesta trama de corrupción y si apoya que Nazario Montes no facilite documentación clave para aclarar si han existido irregularidades en la gestión del Ayuntamiento de Otura«.

El de Otura es un nuevo capítulo, por así decirlo, del libro de críticas abierto por el PP por la supuesta vinculación de varios ayuntamientos granadinos -además del citado, Pulianas, Atarfe o Armilla- con el caso Ábalos. Según afirmó la senadora popular Inmaculada Hernández el pasado 27 de agosto, esos municipios habrían «multiplicado» los contratos y adjudicaciones a empresas relacionadas con la trama tras la visita que José Luis Ábalos, por entonces ministro de Transportes, realizó a Granada en julio de 2021.

Los socialistas se han desmarcado de esas acusaciones. Su secretario general en Granada y delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, replicó diciendo que varios ayuntamientos con alcaldes populares, como Motril, Las Gabias o Churriana de la Vega, así como la Diputación Provincial -presidida por el líder del partido en Granada, Francis Rodríguez- y la Junta de Andalucía, también contrataron obras con empresas del caso Koldo. «Que dejen de hacer el ridículo», zanjó Fernández.

José Antonio Carranza, alcalde de Pulianas, fue acusado a su vez de que esa visita de Ábalos había servido para «catapultar» su carrera política. Ahora es secretario de Organización en la provincia. Ayer, en declaraciones a ABC, Carranza negó absolutamente esa posibilidad y dijo que conoció a Ábalos en 2023, cuando ya no era ni ministro ni secretario de Organización nacional. «Era un diputado raso, ya no era nadie», afirmó.