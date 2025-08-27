El PP exige explicaciones sobre los contratos que se «multiplicaron» en Granada tras una visita de Ábalos

Municipios cercanos a Granada como Otura, Pulianas, Atarfe o Armilla notaron cómo se incrementaban los contratos y adjudicaciones de obras a partir de 2021. En ese año, José Luis Ábalos, por entonces ministro de Transportes del gobierno socialista, visitó la capital. El Partido Popular ve una posible relación causa-efecto, no cree que lo uno vaya por separado de lo otro. Su senadora Inmaculada Hernández ha vuelto a pedir explicaciones este miércoles 27 de agosto.

Lo hace dos días después de que el diario El Mundo publicara nuevos datos sobre las supuestas nuevas ramificaciones del caso Ábalos-Cerdán-Koldo con Granada, que ya se judicializaron en otras dos ciudades cercanas a la capital, Huétor Vega y Peligros, y también más al norte, en Baza. Allí trabajaba un presunto implicado, Antonio Fernández, más conocido como Toño, que fue asesor del delegado del Gobierno en Andalucía y secretario general del PSOE en Granada, Pedro Fernández.

Hernández ha lamentado que «el PSOE de Granada y su secretario general, Pedro Fernández, sigan callados ante unas informaciones tan graves que afectan directamente a municipios gobernados por su partido. Es insostenible ya este silencio por parte de la dirección provincial socialista, máxime teniendo en cuenta que la justicia además investiga al que fuera su mano derecha en la Delegación del Gobierno, que pertenecía a una de las empresas objeto de la investigación».

La senadora ha instado a que se aclaren todas las «sombras» sobre las supuestas adjudicaciones señaladas: «Es necesario que además del secretario general del PSOE, los alcaldes de Pulianas, Otura, Atarfe y Armilla den explicaciones claras y urgentes a los vecinos».

La dirigente popular considera que es «de máxima urgencia» que los regidores de los municipios señalados despejen cualquier tipo de duda. Se habla de modificados de pliegos, modificados posteriores y dudas sobre el proceso de transparencia en la adjudicación de contratos a una de las empresas que está siendo investigada y que es la que además contrató a la exmujer de Koldo, asesor del exministro Ábalos».

Asimismo, ha recordado «que este silencio no es nada nuevo» y que aún hay más cuestiones sin responder: «Queremos saber qué pasó en el Parador de Granada el 6 de julio de 2021, la noche antes de la investidura del socialista Paco Cuenca como alcalde, en el encuentro que mantuvo con el exministro José Luis Ábalos. Los granadinos tienen derecho a conocer la verdad y a que se despejen todas las dudas que rodean a este caso».

Entre ellas, ha señalado que es necesario explicar «por qué curiosamente tras su visita a la provincia se multiplicaron los contratos a esta empresa«. Hernández ha incidido en que el silencio no es una opción y reclama transparencia absoluta: «El PSOE no puede mirar hacia otro lado y seguir escondiendo la cabeza».