«Conocí a Ábalos cuando ya no era nada», afirma el alcalde granadino acusado de ser «catapultado» por el exministro

«A mí Ábalos no me han catapultado en mi trayectoria política. Yo he sido nombrado secretario de Organización del PSOE de Granada en marzo de 2025, mucho después de que dejara de ser ministro y de tener algún cargo público, ya no era nada en el partido. Si el PP está diciendo eso es únicamente con ánimo de atacarme, porque sabe que las elecciones andaluzas no están lejos».

José Antonio Carranza, alcalde de Pulianas, un pueblo muy cercano a Granada, ha salido así al paso de las acusaciones vertidas ayer por Valentina González, concejala del PP en el municipio, que aseguró que después de una visita del exministro de Transportes a Granada, en 2021, se «multiplicaron» los contratos y adjudicaciones de obras en Pulianas y, a la vez, se «catapultó» la carrera política del regidor.

La principal empresa beneficiaria habría sido Áridos Anfersa, investigada en el caso Koldo, pero el alcalde de Pulianas niega la mayor: «No se llevó ni el tres por ciento de la inversión pública realizada en el municipio entre 2020 y 2025, entre contratos mayores y obras menores, que asciende a diez millones y medio. En ese periodo, más de treinta empresas diferentes han trabajado aquí. Y en las dos obras de más envergadura, el nuevo ayuntamiento y el nuevo pabellón deportivo, Anfersa quedó entre las últimas clasificadas», ha argumentado.

Carranza ha añadido que el PP es «perfectamente consciente» de que todas las obras realizadas en Pulianas han tenido «el visto bueno de la interventora» y que en las mesas de contratación «nunca ha habido políticos, sólo técnicos». También sabe, ha añadido, que Anfersa ha realizado obras en Pulianas «al igual que en muchos ayuntamientos gobernados por su partido, a los que no pide explicaciones».

Su relación con Ábalos, ha incidido, no se remonta a 2021 sino a 2023. «Nos dicen no sé qué de una reunión en el Parador de Granada en la víspera de la moción de censura de Paco Cuenca en la capital, pero de eso no sabemos nada. Ábalos vino aquí en 2023, cuando ya era diputado raso y no tenía ni ministerio ni cargo político».

Una visita incómoda

De hecho, esa visita fue para representar al PSOE en la Fiesta de la Rosa, en el mes de octubre de 2023, mucho después de que fuera destituido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Sin decirlo abiertamente, el alcalde da a entender que Ábalos, en esas circunstancias, no era el representante más adecuado de la formación. «Otro año ha estado Patxi López», recuerda, para dar a entender que con él si se sintió más a gusto.

«Resulta cínico que el PP pretenda ahora dar lecciones en Pulianas», ha subrayado José Antonio Carranza, que ha anunciado que pedirá «responsabilidades políticas» al PP, tanto por su «doble vara de medir» como por haber vertido acusaciones «sin el más mínimo rigor». En Pulianas, ha dejado claro, hay «limpieza y transparencia».

Según el PP, entre los años 2021 y 2024, el ayuntamiento de Pulianas adjudicó más de 345.000 euros en obras públicas a Áridos Anfersa. Unas contrataciones que crecieron «exponencialmente» coincidiendo con la cena celebrada el 6 de julio de 2021 en Granada, El consistorio resalta que esa no es la cantidad, sino 110.000 euros.

A partir de esa fecha, proseguía el PP en la denuncia que hizo este martes 2 de septiembre, Anfersa habría incrementado su presencia en municipios gobernados por el PSOE -Otura, Atarfe y Armilla, entre otros- y en la localidad de Pulianas, logrando contratos de distinta magnitud, entre ellos la remodelación de la Plaza José Tovar de con un coste superior a 130.000 euros, de los cuales el 80 % «fue financiado por la Diputación de Granada bajo mandato socialista« Valentina González resaltó que »no es casualidad, porque no hablamos de un contrato aislado, sino de más de una docena de adjudicaciones consecutivas a una misma empresa«.