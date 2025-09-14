El Gobierno notifica 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía y pide a las plataformas que retiren sus anuncios en internet

El registro único de viviendas de alquiler de corta y media estancia ha entrado en vigor este año (los propietarios se podían inscribir en enero), si bien es a partir de julio es cuando se ha convertido en requisito obligatorio para que estos inmuebles ... se puedan ofertar en plataformas de anuncios como AirBNB, Booking o Expedia, entre tantas otras.

Los arrendatarios, entre protestas por la falta de información y la complejidad en los trámites, han tenido que apuntarse en esta nueva lista que pone en marcha el ministerio de Vivienda del Gobierno de España. Es una medida innovadora en la que el país ha sido pionero con respecto al resto de socios europeos, que se irán adhiriendo paulatinamente a la norma.

Tener el código es requisito obligatorio para anunciarse 'on line' (el 70% de las operaciones se dan a través de internet), aunque no tenerlo no significa que la vivienda sea ilegal, pues el alta o la baja es competencia autonómica del Ejecutivo andaluz. Una vez inscrito, los registradores de la propiedad pueden aceptarlo, pedir más información y conceder un permiso provisional, o revocar ese documento.

«No cumplen los requisitos legales»

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) acaba de informar que ha notificado 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según los criterios del Gobierno.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez. Otra de las cuestiones espinosas es que no hay un régimen sancionador claro en el caso de que los portales incumplan con este orden.

Andalucía es la comunidad española donde se han rechazado más viviendas de este tipo (16.740), duplicando a la segunda, Canarias, con 8.698, y por delante también de Cataluña (7.729). Sevilla (2.289), Marbella (1.802) y Málaga (1.471) son los municipios más afectados mientras que la malagueña (8.014) y la gaditana (2.849) son las provincias con más permisos revocados.

Pionera

España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, con el objetivo de acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

La Comunidad de Madrid es la gran anomalía dentro de los registros porque el porcentaje se invierte: el 83% de los pisos que han solicitado registrarse lo han hecho como temporales, y solo el 17% como turísticos. De las 3.513 solicitudes de registro como alquiler turístico, más de un tercio se han revocado por no cumplir la legalidad.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio busca preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales. Según el Gobierno, es causa de que se tengan que marchar las familias de sus barrios. No obstante, los representantes de estos apartamentos aseguran que se trata de sólo un 1,4% de las viviendas en alquiler que hay en toda España.