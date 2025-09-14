Suscríbete a
El Gobierno notifica 16.740 pisos turísticos ilegales en Andalucía y pide a las plataformas que retiren sus anuncios en internet

Este año ha entrado en vigor el registro único que permite al Ministerio de Vivienda un mayor control del sector

Andalucía es la comunidad con más licencias revocadas, duplicando a la segunda (Canarias), y Sevilla, Marbella y Málaga son los municipios con más rechazos

El Registro Único deja a miles de viviendas turísticas en un limbo

El teléfono «se cae» ante las dudas de los usuarios sobre el registro único de viviendas turísticas

José María Aguilera

El registro único de viviendas de alquiler de corta y media estancia ha entrado en vigor este año (los propietarios se podían inscribir en enero), si bien es a partir de julio es cuando se ha convertido en requisito obligatorio para que estos inmuebles ... se puedan ofertar en plataformas de anuncios como AirBNB, Booking o Expedia, entre tantas otras.

