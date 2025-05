La falta de inversión estatal en la Cuenca del Guadalquivir le obliga a devolver más agua de lluvia de la que logra embalsar

Las otras carencias de infraestructuras de la Cuenca

Los expertos en la materia recalcan que, pese a que el año hidrológico ya avanza por su segunda mitad, los trabajos de infraestructuras hidráulicas aprobados aún no se han puesto en marcha. En este punto figurarían el recrecimiento de la presa del Agrio, en la localidad sevillana de Aznalcóllar; la de Cerrada de la Puerta, en Pozo Alcón (Jaén); y la de San Calixto, en la frontera entre Córdoba y Sevilla que dibuja el río Genil. El primer proyecto se está redactando, los otros dos no tienen siquiera licitada su redacción. La promoción de las tres corresponde a la CHG, a través del Ministerio. «De la red de balsas de riego que Feragua viene demandando de forma insistente para aprovechar estas escorrentías, no hay ningún plan ni determinación de hacerlas con una perspectiva global», añade Cepeda, que reconoce que únicamente se da la modernización de alguna zona regable.