SALUD

Enfermos de ELA ultiman una demanda conjunta contra el Gobierno por «negligencia»

La ley nacional que les iba a dar amparo y medios económicos cumple un año sin efectos reales; diez pacientes andaluces se suman a la batalla judicial

Los enfermos de ELA defienden su derecho a la vida y critican al Gobierno: «No vemos luz ni compromiso»

Un cuidador atiene de a un enfermo
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

La ley de la ELA sigue siendo una mera declaración de intención un año después de su aprobación. El Gobierno de Pedro Sánchez, con la respiración asistida de los Presupuestos Generales del Estado, no la dotó en su inicio de un acompañamiento financiero, ... de tal manera que los en torno a ochocientos pacientes con este mal degenerativo de Andalucía, como los del resto de España, continúan sin ver un euro que alivie los cuantiosos gastos que llevan aparejados de un modo forzoso sus cuidados.

