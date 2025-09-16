Suscríbete a
ABC Premium

SALUD

La Junta de Andalucía adelanta a los enfermos de la ELA las ayudas que debe el Gobierno

Considera a los enfermos un colectivo vulnerable para optar a los fondos de la dependencia y diseña una ventanilla única que simplifique los trámites

Afectados por la ELA: «Estamos agotados: tuve que dejar de trabajar para poder atender a mi marido»

Un joven le levanta el brazo a un paciente de ELA
Un joven le levanta el brazo a un paciente de ELA ARCHIVO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las administraciones tienen un ritmo y las enfermedades severas otro. Que se lo digan a las en torno a ochocientas personas que padecen la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en Andalucía, un mal degenerativo, paralizante y mortal, y que creyeron que la ley aprobada por ... el Congreso de los Diputados a comienzos del pasado octubre iba a darles un respiro -al menos económico- a su triste situación.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app