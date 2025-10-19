Suscríbete a
ABC Premium

Los enfermos de ELA defienden su derecho a la vida y critican al Gobierno: «No vemos luz ni compromiso»

Miguel Sanchiz, Isabel Roig y Francisco Pedregal coinciden en que la urgencia no admite más demora

Enfermos de ELA ultiman una demanda conjunta contra el Gobierno por «negligencia»

El abandono a los enfermos de ELA por la ausencia de financiación de la ley llegará a todos los ayuntamientos de España

Isabel Roig con su marido, Jesús, con ELA desde el 2002
Isabel Roig con su marido, Jesús, con ELA desde el 2002 abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La sociedad esquiva la mirada. No quiere, no quiere saberlo, ni verlo. Ojos que no ven... pero el corazón sigue estando ahí, latiendo cada vez con menos fuerza. Son 4.000 enfermos de ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), una cifra que apenas cambia. Mueren tres en ... un mismo día en que otros tres recibirán su sentencia de muerte en la sala del médico. Tragedia incurable que convierte a sus afectados en los 'parias' del sistema sanitario, los más baratos. Ayudas ¿para qué? ¿si se van a morir igual? Eso presenta matices. Vitales. Con la enfermedad no se puede hacer nada, pero con la persona sí. «Y no es lo mismo morirte con hambre que morir comiendo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app