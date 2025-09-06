Vox cree que Córdoba es «más insegura que hace un año» por la «inacción política»

La presidenta de Vox Córdoba, Paula Badanelli, acompañada por el diputado nacional de Vox por Córdoba, José Ramírez, ha alertado este viernes de que la capital «es hoy más insegura que hace un año» y son los cordobeses quienes están «están pagando las consecuencias de la inacción política».

Según informa Vox en una nota, Badanelli ha lamentado que «los españoles pagan impuestos, pagan tasas y pagan cada vez más cara la vida, pero lo que no reciben es lo esencial: seguridad», todo ello mientras «el PP y la izquierda se reparten sillones, pero ninguno prioriza lo que de verdad importa, que es que una mujer pueda volver a su casa sin miedo o que un vecino no viva con el temor de que le roben en su propio domicilio».

Badanelli ha insistido en que los datos «son el reflejo de una realidad insoportable», siendo las mujeres «las grandes perjudicadas de la política de inmigración masiva de la izquierda, que el Partido Popular asume como cómplice». «Las agresiones sexuales no dejan de crecer y mientras tanto se nos dice que todo está bajo control. Pero no, no lo está».

En este contexto, la presidenta de Vox ha afirmado que Córdoba «es hoy más insegura que hace un año y los cordobeses están pagando las consecuencias de la inacción política».

Cifras

Según ha detallado, «los datos reflejan un aumento especialmente grave en delitos sexuales y tráfico de drogas», pues «en Córdoba capital las violaciones se han duplicado, pasando de nueve a 20 casos en apenas seis meses; los robos en domicilios han crecido un 26 por ciento y los hurtos un 8,8 por ciento».

«También preocupa el repunte de los homicidios en grado de tentativa, que se han triplicado en la provincia, y el incremento del tráfico de drogas, que crece más de un 20 por ciento», ha asegurado Badanelli.

Vox considera que este «repunte de la criminalidad debe marcar un punto de inflexión político y exige al Partido Popular que deje de mirar hacia otro lado». «La seguridad es un derecho fundamental y el Gobierno tiene la obligación de garantizarlo. En Vox estaremos vigilantes y alzaremos la voz por cada barrio, por cada mujer, por cada familia que hoy se siente abandonada», ha concluido Badanelli.

Por su parte, el diputado de Vox por Córdoba, José Ramírez, ha señalado que «los ciudadanos no piden discursos vacíos ni excusas estadísticas, piden medidas reales», y Vox «tiene claro cuáles son: más efectivos policiales en la calle, refuerzo inmediato de la Guardia Civil en municipios como Puente Genil o Palma del Río, un plan específico contra el tráfico de drogas en la capital y en la provincia, y más medios tecnológicos para perseguir los delitos sexuales y los robos en domicilios».

Ramírez ha advertido de que «la seguridad no se garantiza con titulares ni con anuncios, se garantiza con recursos, con inversión y con voluntad política. Y el PP, igual que el PSOE, ha demostrado que prefiere el marketing a proteger a los cordobeses».

El diputado también ha criticado que «el Gobierno mezcla delitos menores con los más graves para maquillar las cifras. No es lo mismo un hurto leve que una agresión sexual o un intento de homicidio, pero lo ponen todo en la misma bolsa para ocultar que los delitos más graves están disparados».

Además, Ramírez ha alertado de que «la representación de extranjeros en estos delitos multiplica por cinco y por seis la de los nacionales, aunque el Gobierno niegue y oculte el desglose de datos», algo que, «unido a la llegada de inmigración ilegal y a la falta de recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, está generando un cóctel explosivo que deja a los cordobeses indefensos».

Asimismo, ha remarcado que «no se están cubriendo las bajas de policías y guardias civiles, no hay coches, no hay medios y no hay refuerzos. Así es imposible garantizar la seguridad en Córdoba capital y en municipios donde la delincuencia se dispara con machetazos en Puente Genil o reyertas en Palma del Río».

Finalmente, Paula Badanelli, ha advirtido de que «lo que hoy sufrimos en Córdoba es lo mismo que ya sucede en barrios de Madrid o en ciudades como Barcelona, donde las violaciones son semanales. Nadie está libre de esta lacra: o se ponen freno a las políticas de fronteras abiertas del PP y del PSOE o lo acabaremos sufriendo en cada barrio, en cada calle y en cada familia», ha asegurado.