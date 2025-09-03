Suscríbete a
ABC Premium

Seguridad

Nueva agresión a un funcionario de la prisión de Córdoba tras un altercado de un recluso

CSIF denuncia que agredió a varios internos con una cuchilla y golpeó en la espalda al trabajador penitenciario

Inmaculada Román, nueva directora de la prisión de Córdoba

Interior de la cárcel de Córdoba
Interior de la cárcel de Córdoba Valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nueva agresión a un funcionario en la prisión de Córdoba. La centra sindical CSIF ha denunciado este miércoles la agresión de un interno del módulo 12 a un funcionario tras provocar un altercado con otros reclusos y cuando intentaba controlar la situación.

Según el relato de los hechos que ha aportado CSIF, el interno «desobedeció de forma activa las órdenes del personal en el módulo» y se dirigió corriendo hacia el patio del mismo «alterando gravemente la convivencia del departamento».

Allí, ha proseguido el sindicato, «extrajo una cuchilla con la que agredió a varios internos y, posteriormente, golpeó a un funcionario» que trataba de reconducir la situación «causándole lesiones en la espalda». El trabajador fue derivado al hospital con fuertes dolores de espalda sin más afecciones.

CSIF ha exigido a la dirección de la cárcel de Alcolea el traslado inmediato de este recluso a otro establecimiento más adecuado y ha criticado que «esta agresión no es un hecho aislado, sino consecuencia directa de la dejadez institucional que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaría General y a su vez del Ministerio del Interior».

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app