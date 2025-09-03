Nueva agresión a un funcionario de la prisión de Córdoba tras un altercado de un recluso

Nueva agresión a un funcionario en la prisión de Córdoba. La centra sindical CSIF ha denunciado este miércoles la agresión de un interno del módulo 12 a un funcionario tras provocar un altercado con otros reclusos y cuando intentaba controlar la situación.

Según el relato de los hechos que ha aportado CSIF, el interno «desobedeció de forma activa las órdenes del personal en el módulo» y se dirigió corriendo hacia el patio del mismo «alterando gravemente la convivencia del departamento».

Allí, ha proseguido el sindicato, «extrajo una cuchilla con la que agredió a varios internos y, posteriormente, golpeó a un funcionario» que trataba de reconducir la situación «causándole lesiones en la espalda». El trabajador fue derivado al hospital con fuertes dolores de espalda sin más afecciones.

CSIF ha exigido a la dirección de la cárcel de Alcolea el traslado inmediato de este recluso a otro establecimiento más adecuado y ha criticado que «esta agresión no es un hecho aislado, sino consecuencia directa de la dejadez institucional que sufre el colectivo de trabajadores penitenciarios por parte de la Secretaría General y a su vez del Ministerio del Interior».