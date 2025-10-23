Vimcorsa lanza la primera promoción de VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste a la vez que se están urbanizando los suelos

La empresa pública Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) acelera ya una nueva promoción de 232 VPO en régimen de venta en Huerta de Santa Isabel Oeste, que será el futuro gran barrio de la ciudad en Poniente, a la vez ... que se está urbanizando el suelo de este sector de la capital.

Vimcorsa, con este impulso, evidencia lo que ya avanzó ABC Córdoba hace unas semanas: el Ayuntamiento de Córdoba, a través de Vimcorsa y Urbanismo, iba a impulsar la construcción de viviendas públicas, en su caso, al mismo tiempo que se ejecuta la urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste.

Esto supone que Vimcorsa, en este caso de impulso de 232 VPO, así como Urbanismo y el Ayuntamiento de Córdoba, uno de los más de 50 municipios adheridos al decreto de la Junta de Andalucía de medidas urgentes en materia de vivienda, se acoja, en base a ese decreto (y la Lista, la Ley de Vivienda de Andalucía), a una de sus medidas estrella, que es la posibilidad de construir pisos a la vez que la urbanización de un sector del suelo. El objetivo es, precisamente, avanzar lo máximo posible para la puesta en carga de nueva vivienda a precios asequibles.

Plano de la parcela y sus características ABC

Ahora, Vimcorsa ha ratificado con este movimiento su intención de construir a la vez que se urbaniza Huerta de Santa Isabel Oeste. Además, la empresas de viviendas de Córdoba también hace suya otra de las medidas estrellas de ese decreto de la Junta de Andalucía, que es la mayor edificabilidad permitida en las bolsas de suelo acogidas a este decreto en la región. Inicialmente, la parcela en la que se realizará esta promoción tenía prevista la ejecución de 193 pisos, pero la mayor edificabilidad le permitirá ahora llegar hasta 232 VPO, según autoriza la Junta en este terreno. Es decir, hasta 39 viviendas más.

Los trámites

La empresa municipal de vivienda de Córdoba, de hecho, ha adjudicado a Miño Sánchez Pedraza Arquitectos la redacción de estudio de detalle, proyecto básico, proyecto de ejecución, proyecto de telecomunicaciones y de actividad industrial, proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, dirección de obra, dirección de la ejecución y asistencia técnica en plazo de garantía, de la promoción de entre 193 y 231 VPO (232, permite la parcela en la bolsa de la Junta por su mayor edificabilidad), plazas de aparcamiento y trasteros en citada parcela.

La adjudicación se ha hecho con un presupuesto de 521.000 euros (IVA incluido). El plazo de ejecución de la redacción de los proyectos y los estudios técnicos (excluidos los de dirección obra y su ejecución, que estarán condicionados a la misma) es de 125 días, es decir, de poco más de cuatro meses. El presupuesto de licitación era de 725.000 euros, por lo que Vimcorsa ha conseguido una rebaja que roza los 200.000 euros.

La licitación del contrato ha con la participación de ocho empresas a la misma. Dos fueron directamente excluidas por no presentar la documentación en tiempo y forma. De las seis admitidas, Miño Sánchez Pedraza (MSP) ha conseguido la adjudicación de este proyecto para la promoción de 232 VPO en régimen de venta. La parcela tiene una superficie de casi 8.500 metros cuadrados y una edificabilidad residencias que roza los 20.000.