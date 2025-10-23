Suscríbete a
ABC Premium

Vivienda

Vimcorsa lanza la primera promoción de VPO en Huerta de Santa Isabel Oeste a la vez que se están urbanizando los suelos

La empresa municipal de vivienda adjudica todos los estudios y proyectos hasta la obra para 230 viviendas por medio millón en el nuevo gran barrio de Poniente

Urbanismo agilizará la construcción de dos mil VPO en el nuevo gran barrio de Córdoba

La parcela en la que Vimcorsa hará esta promoción en Huerta de Santa Isabel, arriba a la izquierda
La parcela en la que Vimcorsa hará esta promoción en Huerta de Santa Isabel, arriba a la izquierda Valerio merino
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La empresa pública Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) acelera ya una nueva promoción de 232 VPO en régimen de venta en Huerta de Santa Isabel Oeste, que será el futuro gran barrio de la ciudad en Poniente, a la vez ... que se está urbanizando el suelo de este sector de la capital.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app