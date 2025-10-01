Urbanismo agilizará la construcción de casi dos mil VPO en el nuevo gran barrio de Córdoba

La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba se ha marcado como objetivo prioritario que pueda comenzarse la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) a la vez que se finalizan las obras de urbanización del que será el próximo gran barrio de la ciudad: Huerta de Santa Isabel Oeste. Pretende con ello agilizar al máximo la posibilidad de disponer de un parque de vivienda a precios asequibles en la capital para dar solución a uno de los principales problemas de los ciudadanos actualmente, el acceso a un piso.

Según ha podido constatar ABC Córdoba, Urbanismo ha solicitado a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda activar el mecanismo que le permite que las parcelas destinadas a vivienda protegida puedan iniciar su fase edificatoria de forma simultánea a la urbanización de los terrenos. Lógicamente, siempre que la urbanización de los solares haya avanzado en una medida suficiente para hacerlo posible y, por tanto, compatible.

Este mecanismo es una de las actuaciones estrella que recoge el decreto decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda de la Junta de la Andalucía. La mayoría de su regulación, salvo la que está limitada en un plazo, se incorporará, próximamente, a la nueva Ley de Vivienda andaluza. Precisamente, el Gobierno de Juanma Moreno aprobó el proyecto de esta ley en el segundo consejo de gobierno de este mes de septiembre.

El artículo 2.3 de ese decreto regional es el que permite que una parcela destinada a la promoción de vivienda protegida pueda destinarse a «edificarse de forma simultánea a las obras de urbanización». Con esta herramienta, Urbanismo pretende hacer compatible el final de la urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste con el inicio de las obras de construcción de las viviendas de VPO —tanto de promoción pública como de impulso privado— que hay previstas en este nuevo gran barrio en Poniente. Con el objetivo de agilizar al máximo la puesta en carga de pisos a precios asequibles, Urbanismo desea impulsar este mecanismo de aceleración.

Situación

Según las fuentes consultadas por este periódico, hay dos vertientes para impulsar esta simultaneidad de urbanización y edificación. De un lado, en las parcelas que sean de promoción propia del Ayuntamiento de Córdoba-Vimcorsa no es ni siquiera necesario que Urbanismo tengan que comunicar o pedir autorización a Fomento para que salga adelante la opción de hacer compatible urbanización y construcción de edificios para viviendas protegidas. Sin embargo, si está obligado a comunicarlo, y de ahí que ha comunicado su deseo a la consejería, para hacer compatible que operadores privados puedan construir sus VPO a la vez que se concluye la urbanización.

Esta agilización de la tramitación para poner en carga nueva VPO en Córdoba responde al compromiso del alcalde Córdoba, José María Bellido (PP), de que al menos «la mitad» de las viviendas que se vayan a construir en el futuro en la ciudad sean de protección oficial.

Incluso, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha reiterado esa posición y ese compromiso del equipo de gobierno popular tanto en los aprovechamientos urbanísticos que quedan del actual PGOU como, y principalmente, del futuro Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), nueva denominación de los actuales PGOU.

En esta línea, Torrico ha defendido en sus intervenciones públicas que al menos el «50 por ciento de las viviendas» que se proyectan en el próximo PGOM «serán de VPO», aunque la normativa «nos permite rebajarlo un 20 por ciento», hasta que fueran sólo un tercio de los terrenos, es decir, un 30 por ciento.

Así es el barrio

El nuevo gran barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste (PAU O-4) tiene una superficie gigantesca destinada a viviendas de renta libre y protegida de 170.000 metros cuadrados, que darán lugar una edificabilidad de 200.158 metros cuadrados techo en VPO y 190.651 para los de renta libre.

Huerta Santa Isabel Oeste está situado al norte del barrio de Miralbaida al oeste de Turruñuelos, Hipercor y el propio Huerta de Santa Isabel Este, así como en la misma falda de la sierra de Córdoba, al sur de la carretera de Trassierra. Por citar un ejemplo de su cercanía a la naturaleza actualmente, el cinturón verde de la capital empieza muy cerca de este nuevo gran barrio.

En el interior de Huerta de Santa Isabel Oeste hay previstas 28 parcelas con uso prevista para viviendas de protección oficial (ver información de la página siguiente). En este barrio están previstas un total de 1.944 VPO mientras que 1.719 serán de renta libre para un total de los 3.663 pisos proyectado en total en esta zona de expansión de la ciudad. Por tanto, más de la mitad de los alojamientos de este nuevo gran barrio serán VPO, en concreto, el 53 por ciento.

De ellas, 514 se construirán direcamente a través de la empresa pública del Ayuntamiento ‘Vivienda Municipal de Córdoba’ (Vimcorsa) en las tres parcelas que le pertenecen dentro de este barrio. En este espacio, la Junta de Andalucía también tiene varias parcelas que destinará a viviendas a precios asequibles. Tiene su titularidad a través de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA). El resto de las VPO serán promovidas por operadores privados. Allí, Vimpyca, por ejemplo, tiene también suelos.