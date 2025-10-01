Córdoba se convierte en la capital andaluza donde menos sube el precio de la vivienda

La vivienda sigue viviendo un momento dulce en la provincia de Córdoba, y especialmente en la capital. No sólo en el lado de la promoción y la edificación, sino que los precios no están respondiendo con subidas pronunciadas y su relativa contención permite que el mercado se avive.

El último informe de la sociedad de tasación Tinsa así lo refleja. La tasadora tira de su base de datos de operaciones para analizar una importante amalgama de datos referida a evolución de los precios, gastos hipotecarios o esfuerzo de los hogares. Y la situación de Córdoba es óptima en lo que se refiere a la última foto del tercer trimestre de 2025.

Para empezar, Córdoba es la capital andaluza donde menos han crecido los precios de la vivienda (usada o nueva) tanto en el último año como en la variación frente al segundo trimestre. A finales de septiembre, el metro cuadrado está a 1.675 euros, un 3,5% más que el mismo periodo del año anterior y apenas un 1,3% por encima de lo que se marcó en junio. Sevilla, Málaga, Cádiz y Granada se sitúan por encima del 11% todas ellas en su evolución interanual. Incluso la ciudad gaditana es la que marca el hito más alto en valor del metro cuadrado: 2.758 euros (incluso por encima de Málaga). Circunstancia que obedece a la falta de suelo por la propia fisonomía de su casco urbano.

Con el conjunto de la provincia de Córdoba sucede lo mismo. El precio de los inmuebles subió un 5,2% siendo así la provincia que menos alza experimentó entre 2024 y 2025 frente a las siete restantes y con las cuatro ya señaladas (Sevilla a la cabeza) por encima. Del segundo al tercer trimestre el crecimiento fue del 4,4%. Son peores datos que la capital. Aquí el valor del metro cuadrado sí sobresale en Málaga muy por encima del resto con 2.615 euros.

Esfuerzo de los hogares

En clave andaluza, la variación entre septiembre de 2025 y un año antes se fue al 12,7% en el precio de la vivienda: 1.754 euros por metro cuadrado. o lo que es lo mismo 530 euros más que la media de la provincia de Córdoba y casi 80 frente a la capital. el incremento trimestral se situó en el 4,3%. La media española se ha situado en el 11,7% y el 3% respectivamente.

El otro capítulo en el que Tinsa pone el foco es el esfuerzo hipotecario que hacen los hogares para comprarse una vivienda. La media española se situó en el 35% del poder adquisitivo de los hogares en su primer año. Una décima menos en Córdoba y hasta un 40% en Andalucía.

Así, la hipoteca media en la provincia de Córdoba asciende a 111.421 euros con una cuota de 485 euros; en Andalucía se eleva a los 138.719 euros (700 de cuota) y en el conjunto del país a 154.358 euros (774).

