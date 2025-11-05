Suscríbete a
ABC Premium

movilidad

Los taxistas de Córdoba proponen subir las tarifas un 2,7% para 2026 y Facua lo ve «injustificado»

La asociación de consumidores anuncia que presenta alegaciones ante el Ayuntamiento por el aumento planteado

Los taxistas creen que aumentar el número de licencias en Córdoba «no resolvería nada»

Córdoba actualizará con un estudio las licencias de taxi ante el crecimiento de la ciudad, el turismo y los eventos

Taxistas en su parada de la estación del AVE 'Julio Anguita'
Taxistas en su parada de la estación del AVE 'Julio Anguita' valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La asociación de consumidores Facua ha remitido a la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba una serie de alegaciones a la propuesta de tarifas de taxi para el año 2026 presentada por la Asociación Provincial de Trabajadores Autónomos del Taxi de Córdoba (Autacor), ... tras advertir de subidas que considera «injustificadas».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app