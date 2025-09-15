Los taxistas de Córdoba denuncian que el SAS rompe el convenio para trasladar pacientes de hemodiálisis

Las asociaciones ALCER Córdoba (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón), AUTACOR (Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba), la Asociación del Taxi Rural de los Pueblos de Córdoba y APAT han manifestado «una enérgica oposición y profunda preocupación» tras la decisión de la Junta de no prorrogar el convenio con los taxistas para el traslado de pacientes de hemodiálisis desde el Hospital Reina Sofía a los centros dializadores.

Este servicio se ha prestado durante tres décadas y a juicio de las distintas asociaciones, «ha sido un pilar fundamental para garantizar el bienestar y la adherencia al tratamiento de cientos de pacientes, liberándoles del estrés constante de tener que buscar alternativas para acceder a un tratamiento vital».

En el comunicado han remarcado que «es incomprensible que, a pesar del coste que supone gestionar el servicio a través de las ambulancias, se ha optado por desmantelar el convenio existente e base a un argumento de equidad territorial». La Junta ha defendido que «al no prestarse este servicio en taxi en otras ciudades, no se puede mantener en Córdoba».

Los taxistas se oponen a la decisión porque «prioriza la homogenización administrativa sobre las necesidades reales de los pacientes y la eficiencia probada del servicio». Tal y como han apuntado, «desmantelar un sistema que funciona perfectamente, sin una alternativa mejor y por motivos que desconocemos, es un grave error que pagarán los pacientes, haciéndoles más vulnerables a las consecuencias de su patología».

Además, entre las cualidades que convierten al taxi en el medio «más idóneo» para el traslado de pacientes de hemodiálisis han destacado la «rapidez, puntualidad, privacidad, comodidad o el coste», entre otras. «La elección del taxi no es casual, sino que responde a unas necesidades médicas y logísticas», han declarado.

Los taxistas exigen a la Consejería de Salud y Consumo y al Servicio Andaluz de Salud que «reconsidere esta decisión, priorizando el bienestar del paciente por encima de todo y reconociendo el valor de un modelo de gestión que ha demostrado su eficacia, humanidad y eficiencia durante más de 30 años. El paciente debe ser el centro de todas las decisiones».