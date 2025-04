Madrid denuncia a la DOP Aceites de Baena por difundir sus propiedades saludables

La Denominación de Origen (DOP) de Aceites de Baena no da crédito a la denuncia que ha interpuesto la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contra ella por «realizar propaganda no permitida por la legislación» de las propiedades saludables de su aceite de oliva virgen extra ( AOVE ).

La culpa es de un programa de control que la Comunidad de Madrid tiene para supervisar a diario web donde se difunden alimentos y propiedades. De oficio, los técnicos de la citada Consejería trasladan la denuncia a la Junta de Andalucía , que es quien tiene las competencias sobre Baena , y que se ha hecho cargo de la instrucción de un expediente sancionador.

El pasado 18 de de enero de 2022 la sede de la DOP recibió la visita de un inspector de Salud para levantar acta sobre lo que argumentaba la denuncia madrileña. «En ella explicaban que en nuestra página web se leía que el Aceite de Oliva Virgen Extra [AOVE ], como el que se produce en esta zona, es un ingrediente de la dieta mediterránea , que contribuye a prevenir enfermedades cardiovasculares y demás las bondades saludables del AOVE », explica Alcalá.

El conflicto pivota en la controvertida normativa europea vigente que prohíbe que en las etiquetas de los envases de aceite se haga ninguna referencia a que es un producto saludable, y según el sistema Nutriscore no está considerado como tal. Sin embargo, la DOP de Baena alega que no infringe ninguna norma publicando las propiedades beneficiosas «ya que nosotros no comercializamos», afirma con contundencia el presidente del marco regulador Javier Alcalá.

Obligación, no derecho

Como Denominación de Origen «no es que tengamos derecho a certificar la calidad del AOVE , sino que tenemos la obligación», continúa. Alcalá explica que esa certificación se apoya en los controles que ha pasado el producto y que no hacen más que avalar todas las investigaciones científicas (que son muchas) que, efectivamente, le atribuyen al aceite las propiedades saludables que tiene.

«Es un contrasentido que se pueda anunciar que un yogur reduce el colesterol y no se pueda decir que el AOVE es un producto saludable, a pesar del respaldo científico que tiene y que se ha probado que reduce la mortalidad por enfermedades coronarias», afirma el responsable del marco aceitero.

«No infringimos ninguna norma publicando las propiedades beneficiosas del AOVE ya que nosotros no comercializamos»

Por eso considera que no es un problema de la DOP Baena , ni local o provincial, ni siquiera estatal, pues son varios los países europeos productores de aceite igualmente afectados por la actual normativa.

La polémica ha saltado a la arena política. Desde el PSOE de Baena califican este acontecimiento «como intolerable y reprochable», y subrayan que «no vamos a permitir que se ataque al sector del aceite, a los agricultores, a empresarios y trabajadores del campo, por divulgar datos respaldados por la comunidad científica, y que son una evidencia de que nuestro aceite es un aceite de calidad con demostrados beneficios para la salud». Y señalan al «silencio de la alcaldesa de Baena», la popular Cristina Piernagorda.

Unidad política

Al respecto, Javier Alcalá opina que «no debe usarse este tema como ataque político, sino aunar fuerzas para que la Administración eleve la petición a la UE y se cambie la normativa». «Desde la DOP no se le ha dado traslado a la Alcaldía de Baena, pero me consta que ahora quieren reunirse con nosotros para que les informemos y ver cómo ayudar».

Ahora toca esperar la resolución del expediente por parte de la Consejería de Salud , pero ya avisan en Baena de que si no se archiva, «recurriremos y si hace falta lo elevaremos a los tribunales». A su vez están ya poniéndose en contacto con la sectorial del aceite de las DOP para que las Administraciones aclaren la situación.

Por eso, su deseo es que todos los grupos políticos de Baena aprueben una moción conjunta y todos los trámites pertinentes para que el Ministerio de Consumo pueda exigir que se clarifiquen estas normas y que el aceite de oliva ocupe el lugar que le corresponde, atendiendo a sus propiedades saludables.