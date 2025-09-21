Pasión en Córdoba
Chiquilín expone su programa en el Círculo Taurino de Córdoba como candidato a hermano mayor del Caído
La cofradía hace oficiales las candidaturas del torero y la de Ángel Cano para las elecciones del 18 de octubre
El torero Chiquilín, candidato a hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído de Córdoba
El Círculo Taurino fue testigo de la presentación de la candidatura del diestro Rafael Jiménez González 'Chiquilín' a hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído.
Ante los asistentes allí congregados el viernes desglosó públicamente las claves de su programa electoral, llamado 'Testimonio de fe y vida cristiana', sustentado en la fraternidad y en la formación.
La cofradía del Caído acaba de proclamar oficialmente las dos candidaturas que concurren a las elecciones del próximo 18 de octubre: la de Chiquilín y la de Ángel Cano Muñoz, quien concurre con el lema 'Fe que une. Formación que enriquece'.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete