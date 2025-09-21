Suscríbete a
Pasión en Córdoba

Chiquilín expone su programa en el Círculo Taurino de Córdoba como candidato a hermano mayor del Caído

La cofradía hace oficiales las candidaturas del torero y la de Ángel Cano para las elecciones del 18 de octubre

El torero Chiquilín, candidato a hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído de Córdoba

Un instante de la presentación de la candidatura de Chiquilín, el viernes en el Círculo Taurino
Julia García Higueras

Córdoba

El Círculo Taurino fue testigo de la presentación de la candidatura del diestro Rafael Jiménez González 'Chiquilín' a hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído.

Ante los asistentes allí congregados el viernes desglosó públicamente las claves de su programa electoral, llamado 'Testimonio de fe y vida cristiana', sustentado en la fraternidad y en la formación.

La cofradía del Caído acaba de proclamar oficialmente las dos candidaturas que concurren a las elecciones del próximo 18 de octubre: la de Chiquilín y la de Ángel Cano Muñoz, quien concurre con el lema 'Fe que une. Formación que enriquece'.

