El torero Rafael González 'Chiquilín', candidato a hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído de Córdoba

Un torero hermano mayor de la cofradía de Jesús Caído. Se ha dado ya en varias ocasiones anteriores y puede repetirse pronto, o al menos esa es la intención de una de las dos candidaturas que concurrirán a las elecciones de la cofradía con sede en San Cayetano.

El diestro Rafael González 'Chiquilín' acaba de anunciar su intención de encabezar una candidatura en los comicios que se celebran el próximo 18 de octubre. 'Un camino de fe y vida cristiana' es el título de un programa que hace hincapié en la fraternidad y en la formación.

Chiquilín, nacido en 1968, tomó la alternativa como matador de toros en 1992, tras una prometedora carrera como novillero en que coincidió con Juan Serrano 'Finito de Córdoba'. Cosechó importantes triunfos en su carrera hasta retirarse definitivamente en 2004.

En su programa, donde habla de su fe y de su vinculación a la hermandad, prevé la creación de dos aulas de formación, una con el nombre de Santa Teresa de Jesús y otra de San Juan de la Cruz, reciente cotitular de la cofradía del Jueves Santo.

En lo patrimonial prevé mejorar los enseres del paso de palio, sobre todo aquellos de diseño y ejecución más sencilla, y también mejorar el pollero de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad. Se hará acompañar por cofrades experimentados de la corporación.

Vinculación taurina

Las actividades infantiles, la caridad y la insistencia en la formación serán importantes, igual que la creación de una bandera carmelita, en consonancia con la vinculación de la hermandad con los frailes que rigen su templo.

Chiquilín ha acompañado en los últimos años de paisano a Jesús Caído después de su paso, en línea con la tradición que vincula a la cofradía a los toreros. En el pasado, los diestros Lagartijo y Manolete fueron también hermanos mayores y Enrique Ponce acompañó también muchos años al Señor.