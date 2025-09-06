Ángel Cano Muñoz, candidato a hermano mayor en Jesús Caído de Córdoba

La hermandad de Jesús Caído vivirá elecciones a hermano mayor el 18 de octubre y por el momento hay ya un candidato en liza: Ángel Cano Muñoz. Vinculado a la cofradía desde hace muchos años, ha formado parte del equipo de mayordomía y ha sido albacea en la junta de gobierno de Juan Rafael Cabezas (que concluye su segundo mandato).

En la carta de presentación enviada a los hermanos explica que da el paso «con la mayor ilusión y sentido de la responsabilidad», y el «deseo de seguir sirviendo».

Apunta a la necesidad en la cofradía de «seguir creciendo en torno a cuatro pilares fundamentales: la fe que nos une (que es el lema de su campaña), la caridad que nos impulsa a servir, la formación que enriquece a todos y la continuidad que asegura nuestras raíces y tradiciones».

Candidato Ángel Cano Muñoz aspira a conservar el patrimonio de la hermandad y potenciar los cultos internos y externos

El fin principal de la hermandad es promover el culto a Nuestro Padre Jesús Caído, a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad y a San Juan de la Cruz viviendo y transmitiendo la fe que nos une como familia cristiana, recuerda.

Por ello aspira a conservar el patrimonio y «potenciar los cultos internos y externos cuidando con esmero la vida de oración y la celebración litúrgica, y dotando a la estación de penitencia del mayor esplendor posible como auténtica manifestación pública de fe y misión evangelizadora».

Logotipo de la candidatura a hermano mayor de Ángel Cano Muñoz Candidatura

La presencia de la candidatura de Ángel Cano Muñoz cuenta con perfiles en las redes sociales X, Facebook e Instagram, y tiene fijada muy claramente su imagen corporativa, mediante un logotipo en tonos amarillo, negro y morado.

Aparece una corona de espinas, la silueta del Caído y el corazón atravesado por el puñal, como símbolo de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.

Habrá otra candidatura más que se presentará dentro del plazo estimado (hasta el 17 de septiembre) a estas elecciones a hermano mayor.