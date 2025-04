Bodas de diamante, malva y oro: cuando la Virgen de las Lágrimas llegó a la Semana Santa de Córdoba

En 1950 se incorporaron dos pasos y tres palios nuevos a la Semana Santa de Córdoba: fue una situación que no se ha vuelto a repetir. De nueva factura fueron los de dos imágenes que ese año se incorporaban a la carrera oficial: Nuestra ... Señora Reina de los Mártires y Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo; la cofradía de Jesús Caído, por su parte, dotó de palio al paso de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, que llevaba muchos años saliendo, aunque con los respiraderos que habían llegado en 1930, obra sevillana de Manuel Seco, los primeros metálicos de la Semana Santa de Córdoba. El estreno simultáneo de tres pasos de palio en la misma Semana Santa no se ha vuelto a repetir en los últimos 75 años.

En 1939, la cofradía de San Pedro ya había intentado incorporar a una imagen de la Virgen con la advocación de Nuestra Señora de la Paz, que llegó incluso a figurar en una reforma de sus reglas. Pero el proyecto no se materializó, seguramente por desacuerdo con los honorarios que solicitaría Juan Martínez Cerrillo.

La idea volvió en 1947, pero sólo en junio de 1949 el obispo Fray Albino firmó el decreto que ordenaba la incorporación a la hermandad de la Misericordia de una antigua Dolorosa que, tras una movida historia, había recalado en San Pedro en los primeros años del siglo XX tras un periplo por San Jacinto, el Hospital de los Desamparados de la calle Ramírez de las Casas-Deza y la iglesia de la Magdalena.

La antigua Hermandad del Santo Rosario de Nuestra Señora de los Dolores dio culto y sacó procesionalmente a su titular durante dos siglos y medio: desde finales del XVII hasta, por lo menos, 1830. De su tiempo en el Hospital de los Desamparados viene la denominación popular de 'Dolores Chicos' que tuvo la Hermandad y que dio nombre a la calle hoy llamada de Ramírez de las Casas-Deza, según queda constancia en un azulejo.

Estaba muy cerca de la iglesia de San Jacinto, donde se veneraba a Nuestra Señora de los Dolores, de ahí seguramente la denominación popular de 'Los Dolores Chicos'. La fachada del templo, con su puerta, su alta hornacina y su cruz, sigue en pie en la confluencia con la calle Conde de Torres Cabrera.

De esta cofradía se sabe el nombre de la mayoría de sus hermanos mayores, cuáles y cuándo eran sus cultos, qué patrimonio llegó a reunir y qué recorrido hacía su procesión. Hasta hay constancia de que se resistió, como otras cofradías, a la prohibición de vestir el hábito nazareno ordenada por el obispo Miguel Vicente Cebrián en 1744.

La Virgen de las Lágrimas, en 1950 Archivo Hermandad de la Misericordia

Pero lo más destacado de su historia es que, aunque hubo otras hermandades que aceptaban a mujeres como hermanas, ésta es la primera que nos ha dejado los nombres de algunas de ellas: se llamaban Tomasa de Gálvez, Francisca Velasco, María Aguilera, María Margarita, Juana Bobadilla y Sebastiana de Castro y trabajaron en la hermandad en el año 1750.

Del Hospital de los Desamparados la hermandad pasó en 1772 a la iglesia de la Magdalena, donde recibió culto en la capilla de los Armenta (de la que sólo queda la parte arquitectónica) y en la que permaneció hasta una fecha sin precisar pero posterior a 1900, cuando fue trasladada a San Pedro.

Allí fue colocada en la capilla del ábside del Evangelio, la misma que ahora ocupa junto al Cristo de la Misericordia. Antes, en la Magdalena, había estado junto al sagrario, es decir, junto al Crucificado que ahora es titular de su hermandad.

Antigua ermita de los Dolores Chicos, en que se veneró a la Virgen Valerio Merino

Como primera medida tras su incorporación a la Misericordia, la hermandad encomendó a Rafael Díaz Fernández la restauración y limpieza de la imagen. El restaurador, que trabajó de forma desinteresada, la despojó del rostrillo que había llevado, como tantas imágenes del barroco, resanó la encarnadura, repuso las pestañas y añadió varias lágrimas.

Además, descubrió que la cabeza era no era de madera, sino de terracota, aunque la junta de gobierno de aquel momento acordó no hacer público este hallazgo «para evitar el demérito que su conocimiento pudiera acarrear en torno a la susodicha imagen». Los tiempos y los criterios han cambiado y hoy no se ve como «demérito», sino más bien lo contrario, que el rostro haya sido modelado y no tallado.

La imagen fue presentada el 19 de febrero, primer día de los cultos cuaresmales de 1950, en una función solemne presidida por el canónigo Félix Romero Menjíbar. Ese día se le impuso una corona que posteriormente se donaría a una cofradía de Hornachuelos.

Desde más de dos años antes, e incluso sin tener decidido todavía qué imagen iba a ser su cotitular, la hermandad llevaba preparando el proyecto del paso de palio. Ya el 22 de junio de 1947 Rafael Díaz Peno había presentado un diseño con la idea de hacer respiraderos y varales de metal plateado al que el orfebre lucentino Pedro Angulo Solís asignó un presupuesto de 70.300 pesetas y otro de 64.000, que resultaron inalcanzables para la cofradía.

La cruz de Soledad, que abre el tramo de la Virgen de las Lágrimas Ángel Rodríguez

En diciembre de 1949 se presentó otro proyecto del mismo diseñador, para ser realizado en madera -mucho más barata- plateada, como los varales, que sería realizado por Jenaro Álvarez de Miguel y estrenado el Miércoles Santo, 5 de abril de 1950.

Los primeros proyectos hablaban de palio y faldones de terciopelo azul marino; luego se habló del color morado y finalmente, después de una larga búsqueda, se consiguió tejido en el color malva que personalizaría de forma definitiva el paso de palio.

El primer año salió la bambalina frontal bordada en su integridad por las adoratrices de la Sierra; serían las mismas que bordarían el resto del paso (bambalinas, techo del palio, manto y faldones) en un proceso que culminó en 1959.

Desde el primer año el paso mostraba su impronta en la bambalina y el estreno de 'Lágrimas y Desamparo'; la uniformidad en malva y oro llegó poco después

El año anterior, con el estreno de los varales de metal dorado realizados en la orfebrería cordobesa La Milagrosa y el dorado de los respiraderos, el paso había adquirido el sello malva y oro que desde entonces lo personaliza y lo hace único.

En su primera salida, la Banda Municipal de Música de Córdoba estrenó 'Lágrimas y Desamparo', la marcha de Francisco Melguizo, fundador de la h hermandad, que ha sonado -en ocasiones, de forma exclusiva- tras el paso siempre que ha ido acompañado por una banda de música.

Es una composición que se asocia indisolublemente a Ella, y que en los últimos años forma parte del repertorio de marchas clásicas cordobesas. Resulta sorprendente, en cualquier caso, que en 75 años ni un solo compositor haya creado otra marcha dedicada a Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo.

Palio y manto de la Virgen de las Lágrimas, en 1964 Archivo Hermandad de la Misericordia

En 1960 la cofradía decidió abrir el tramo de Virgen con una insignia única en las cofradías de Córdoba: una segunda cruz de guía, que se llama 'cruz de Soledad', y que simboliza la confluencia de dos cofradías anteriores (la del Santísimo de la Magdalena para el Cristo y la rosariana de los Dolores para la Virgen) en la Misericordia. Se hizo con uno de los primeros varales de alpaca muestra del paso de palio, lleva un sudario y en ella se inspiraron los nuevos varales del palio en 1993.

Siguiendo la máxima lampedusiana de «cambiarlo todo para que nada cambie», la hermandad aprobó en 2021 la reforma del paso de palio, reduciendo su longitud y ajustando sus proporciones, pero sin perder el sello que desde el primer día lo personaliza. En 2023 se terminó esta reforma, que queda a falta de algunos detalles que tampoco modificarán su personalísima estampa.