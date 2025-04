Caso 'saqueo del Córdoba CF': la Guardia Civil confirma que la 'adenda' del millón es un documento con firma manipulada

Los agentes de la Guardia Civil expertos en grafología y caligrafía han concluido que en el documento denominado 'adenda' del millón de euros que presuntamente salió de las cuentas del Córdoba CF a las del acusado Jesús León en la que aparece la firma del expresidente del club Carlos González «se ha manipulado la firma de una matriz auténtica; es un documento elaborado en un ordenador no original e impreso con inyección de tinta».

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba comenzaba así este miércoles la quinta sesión del juicio por el caso 'saqueo' del Córdoba CF en el que el tribunal ha decidido -en contra del criterio del Ministerio Fiscal y de la acusación particular- no dar lectura a la declaración del exconsejero del club durante el mandato de Jesús León, Joaquín Zulategui, fallecido el pasado mes de marzo, al entender la Sala que esa declaración la hizo como «investigado».

El tribunal presidido por el magistrado Juan Luis Rascón se ha retirado unos minutos a media mañana a deliberar si la lectura de la declaración del denunciante de estos hechos que dieron lugar a este procedimiento era pertinente como defendían las acusaciones o no -como habían pedido las defensas de los principales acusados- concluyendo que «estas declaraciones no pueden ser sometidas a contradicciones -porque ha fallecido este testigo- y además las hizo ante el Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba en calidad de imputado».

Un extremo que no comparte el representante de la Fiscalía de Córdoba quien ha presentado protesta contra la decisión. El juicio del caso saqueo del Córdoba CF SAD es la causa principal del supuesto desfalco del club, por el que el Ministerio Fiscal solicita una pena de prisión de nueve años y medio para el expresidente de la entidad blanquiverde Jesús León por cuatro presuntos delitos: administración desleal, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

También están acusados la expresidenta de la Fundación del Córdoba y su esposa; I.L., uno de sus hermanos, mientras que el otro J.M.L. comparece en calidad de «partícipe a título lucrativo»; y el director financiero.

El 'careo' que se ha abierto en sala este miércoles entre los dos agentes de la Guardia Civil -peritos caligráficos- y un perito experto en grafología de parte, pretendía conocer la falsedad o no del documento denominado 'adenda' que podría servir para justificar la salida de este millón de euros porque «no figura esa deuda en la contabilidad del Cordoba CF».

Indemización a Grucal

Además, León siempre sostuvo en su declaración en el juicio por el caso chalé de González que había una adenda al contrato de obra de la Ciudad Deportiva, que nunca se construyó, que le permitía sacar millón de euros como indemnización a Grucal (empresa de Jesús Léon). González, dueño del Córdoba entonces, siempre sostuvo que esa adenda no existía y que ese documento nunca lo había firmado.

Ya en ese juicio anterior por el chalé de Carlos González este acusado en esa causa ya señaló que «no reconocía su firma» en su supuesto documento que se le presentó como tal y que «ese papel (adenda) no existía es decir, no había original del mismo«. Hay que recordar que Carlos González está previsto y pendiente de que declare en este asunto del saqueo del Córdoba CF ante este tribunal.