Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

PSOE y Hacemos Córdoba denuncian a la Junta en Fiscalía por la gestión de los restos mozárabes de la Ronda Norte

La oposición en el Ayuntamiento defiende que «no se adoptaron medidas para proteger los vestigios» frente a la lluvia

La Junta de Andalucía protege los restos hallados en la Ronda Norte de Córdoba para evitar daños tras las últimas lluvias

Antonio Hurtado (PSOE) durante un pleno del Ayuntamiento de Córdoba
Antonio Hurtado (PSOE) durante un pleno del Ayuntamiento de Córdoba Valerio Merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, y la concejal por Hacemos Córdoba Irene Ruiz han informado este viernes sobre la presentación en la Fiscalía de una denuncia contra las consejerías de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ... y de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía por la gestión ante los restos arqueológicos hallados en las obras de la Ronda Norte en la capital, con la supuesta comisión, entre otros, de delitos sobre el patrimonio histórico.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app