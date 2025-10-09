Suscríbete a
El futuro de los restos arqueológicos de la Ronda Norte de Córdoba: los pasos a partir de ahora

Junta y Ayuntamiento determinarán el alcance de la nueva excavación para completar el estudio de los vestigios

Fomento ha optado por elevar la cota y mantener el trazado del diseño, adoptando una de las soluciones planteadas por los arqueólogos

Yacimiento hallado en las catas de la Ronda Norte
Yacimiento hallado en las catas de la Ronda Norte Valerio Merino
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

La obra de la Ronda Norte de Córdoba seguirá con el calendario fijado tras el hallazgo de un complejo religioso mozárabe de gran relevancia, único hasta la fecha. Y es que, si bien la capital cuenta con una gran riqueza arqueológica romana, visigoda y ... califal, los restos cristianos del periodo mozárabe son menos comunes, especialmente en estructuras tan bien conservadas y de cierta envergadura. Pese a ello, las obras comenzarán este mes «con todas las cautelas arqueológicas», según la Junta.

