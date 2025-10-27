Suscríbete a
Infraestructuras

Las obras de la Ronda Norte de Córdoba arrancan con el paso inferior y los nuevos carriles en la glorieta de Hipercor

La Junta de Andalucía inicia el tramo con una duración de tres años y a la espera de lo que digan las nuevas catas arqueológicas que encargará el Ayuntamiento

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el inicio de la obra
La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, en el inicio de la obra VAlerio Merino
Luis Miranda

Córdoba

Las obras de construcción del primer tramo de la Ronda Norte de Córdoba dejan ya de conjugarse en tiempo futuro. Cuando han pasado más de veinte años de que se planteara la necesidad de esta infraestructura, la Junta de Andalucía ha iniciado este ... lunes los trabajos, que incluirán el soterramiento de la Ronda Oeste a la altura del Hipercor y después un tramo de 700 metros en paralelo a la avenida de la Arruzafilla.

