La promoción de viviendas en Córdoba cae un 41% hasta septiembre

Las viviendas visadas, termómetro de la futura edificación residencial, han saldado lo que va de ejercicio -hasta septiembre- en la provincia de Córdoba con una honda bajada. Así lo reflejan los datos ofrecidos este jueves por el Colegio de Arquitectos de Córdoba. El ... retroceso interanual supera ligeramente el 40%.

Antes de entrar en materia, hay que tener en cuenta que se venía de un buen 2024. La promoción engordó un 63% para alcanzar los 1.594 pisos proyectados, rompiendo un bienio de descensos. Esos buenos datos no han tenido prolongación en el presente ejercicio. De enero a septiembre, el citado ente profesional dio el visto bueno técnico a promociones que incluían 610 hogares para su futura construcción. Esa cifra se empequeñece notablemente si se la compara con la alcanzada en idéntico periodo de 2024 (1.035). En concreto, supone que se ha producido una caída del 41,1% (-425).

En los pisos de renta libre -el bastión de la construcción residencial- el descenso fue algo menor a la media, pero fue también contundente. El número de viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos en los tres primeros trimestres se situó en 486 frente a las 759 de idéntico lapso temporal de 2024, con lo que la merma fue del 36% (-273).

La vivienda protegida, por su parte, soportó una bajada aún más acusada: -55,1%. Las promociones que recibieron luz verde técnica recogían 124 hogares protegidas cuando en los nueve primeros meses del pasado año esa cifra se había elevado a 276. Es decir, fueron 152 menos.

La economía se enfría

La caída del tercer trimestre, hay que advertir, prolonga y ahonda los descensos ya vividos en el primero y en el segundo. Porque en el tiempo que fue de enero a marzo la promoción de pisos en la provincia experimentó una disminución del 38,4%. En el periodo que abarcó de abril a junio, el retroceso fue del 32,3%.

A la hora de entender este retroceso, hay que tener en cuenta distintos factores. Por un lado, como ya se ha indicado, los indicadores de 2025 se comparan con los de un buen 2024. Por otro, aunque el mercado inmobiliario en materia de ventas esté teniendo una muy buena marcha, los promotores pueden estar siendo cautelosos ante la marcha de la economía de Córdoba, que no avanza al buen ritmo del pasado ejercicio.

Así lo ha manifestado el servicio de estudios de Unicaja. En su último informe, señaló a un enfriamiento. Sus cálculos son que el PIB de la provincia siga avanzando pero no con el vigor de 2024. Entonces, creció en torno al 2,7%, según el Instituto de Estadística de Andalucía. La economía fue cogiendo músculo a lo largo del pasado ejercicio y desbordó ampliamente la subida del 0,5% de 2023. Pero en 2025, el crecimiento estimado por dicho servicio de estudios es del 1,8%. En nuestra comunidad, en Córdoba, igualada con Huelva, sería el territorio en el que menos avanzaría el PIB -mejoraría en todas-. El incremento regional sería del 2,5%.