La producción agraria crece un 23 % en Córdoba y alcanza cifras récord

Cosechas más cuantiosas para los cereales y precios más elevados en lo que se refiere al aceite de oliva explican el importante incremento de la producción agraria en Córdoba que se registró en 2024, unas estadísticas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua ... y Desarrollo Rural de la Junta. Si a esta cifra se le restan los costes y los impuestos se obtiene la renta agraria, un valor que representa la riqueza conseguida por la actividad primaria.

Este valor ha contabilizado un incremento incluso mayor que el de la producción debido a la menor cuantía de los costes a los que tienen que hacer frente los productores. Los datos indican que la producción final agraria de la provincia de Córdoba en el pasado año se situó en los 2.527 millones de euros. Son 470 millones de euros más que en 2023, lo que supone un incremento de casi el 23 por ciento.

La parte que le corresponde a la agricultura, más de tres cuartas partes del total, aumentó cerca de un 32 por ciento y se colocó en los 1.948 millones de euros. Al cuadro económico hay que añadir las subvenciones, que se situaron en 346 millones de euros.

Además, se trata de la cifra del valor monetario del sector primario más elevada desde que hay estadísticas de este capítulo, lo que da a entender el buen momento en el que se encuentra el sector agrario cordobés a pesar de las dificultades. Del mismo modo, la provincia se consolida en el segundo puesto en la comunidad autónoma, al quedarse únicamente por detrás de Almería, que llegó en este ámbito a los 3.603 millones de euros. En el conjunto de Andalucía se superaron los 17.000 millones de euros.

Sequía

El aceite de oliva sigue siendo el principal soporte del campo. Su valor económico en 2024 se situó en los 642 millones de euros. Representa un aumento interanual de más del 28 por ciento. Es cierto que la cosecha fue una de las más bajas de la historia reciente debido a los efectos de la sequía, pero los precios siguieron marcando cotas nunca vistas al llegar a superar los nueve euros por kilo durante la primera parte del año, momento a partir del cual comenzaron una tendencia a la baja, terminando por encima de los cuatro euros al finalizar el ejercicio.

Las exportaciones oleícolas rozaron los 900 millones de euros, un 30 por ciento en comparación a la anualidad anterior. Italia y Estados Unidos continúan siendo los principales socios de la industria del aceite de oliva.

Destaca también la evolución de los cereales, que cerraron el año con un alza del 85 por ciento y un volumen económico de 98,75 millones de euros. Este cultivo, que acaparaba en ese momento unas 107.000 hectáreas en Córdoba repartidas principalmente por las comarcas del Norte y de la Campiña, se anotó una subida de su cosecha gracias a la mayor pluviometría que se produjo en ese ejercicio.

Aunque la cosecha de aceite de oliva no fue buena por la sequía, los precios dejaron buenas cifras

En el lado negativo aparecen los cítricos, que sufrieron un descenso en algo superior al cuatro por ciento. La campaña que terminó en junio del pasado año se caracterizó por cotizaciones reducidas por la falta de operaciones ante la entrada masiva de fruta de otros países de fuera de la Unión Europea.

El peor dato se lo llevaron las hortalizas, que menguaron su valoración un 40,8 por ciento, quedándose en poco más de 18 millones de euros. Aquí juega un papel decisivo el ajo, que disminuyó su superficie y, con ello, los kilos recolectados.

Por su parte, la producción animal tuvo tendencia negativa, aunque la rebaja fue casi imperceptible, al ser de apenas un 0,4 por ciento y colocarse en una cifra de 534 millones de euros. Los ganaderos cordobeses padecieron especialmente los envites de la sequía, que les obligó a elevar de forma considerable sus costes en piensos y en forraje para dar de comer a sus reses.