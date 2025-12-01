Suscríbete a
Cabezuelo gana las elecciones de la Macarena

Campo

La producción agraria crece un 23 % en Córdoba y alcanza cifras récord

El buen comportamiento del aceite y de los cereales impulsan el valor del sector primario

Las plagas acaban con la subida de la cosecha de cereal prevista en la provincia de Córdoba

Las últimas lluvias llegan tarde a la cosecha de aceite en Córdoba: ¿qué impacto tendrán en el precio y producción?

Recogida de la aceituna en un olivar de Montilla
Recogida de la aceituna en un olivar de Montilla Valerio Merino

Pablo Cruz

Córdoba

Cosechas más cuantiosas para los cereales y precios más elevados en lo que se refiere al aceite de oliva explican el importante incremento de la producción agraria en Córdoba que se registró en 2024, unas estadísticas de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua ... y Desarrollo Rural de la Junta. Si a esta cifra se le restan los costes y los impuestos se obtiene la renta agraria, un valor que representa la riqueza conseguida por la actividad primaria.

