Una fábrica cordobesa rescata el trenzado tradicional del ajo y lo aplica por primera vez al ajo negro

Con la llegada de la Navidad, las tradiciones recuperan protagonismo y muchos oficios agrícolas vuelven a despertar interés. Uno de ellos es el trenzado manual del ajo, una práctica ancestral que formó parte del día a día en los pueblos de Córdoba y que ... hoy se encuentra en clara amenaza por la falta de relevo generacional.

Para evitar que caiga en el olvido, Ajos La Abuela Carmen, empresa referente en Montalbán, ha decidido dar un paso inesperado: aplicar por primera vez este trenzado artesanal al ajo negro, su producto más emblemático.

La iniciativa, tan simbólica como novedosa, une sostenibilidad, cultura rural e innovación gastronómica. La responsable de marketing y ventas, Natividad Vaquero, explica cómo se ha conseguido este reto técnico: «Primero se hace la trenza cuando el ajo se recoge y los tallos están frescos. Luego lo transformamos en ajo negro mediante un proceso de maduración natural con humedad y calor durante unos 40 o 50 días.»

El resultado es una pieza única: una trenza tradicional que conserva su forma original, pero con las cabezas convertidas en ajo negro, un alimento cada vez más presente en la alta cocina y conocido por su sabor dulce, balsámico y umami.

Un oficio en peligro: la importancia de preservar el trenzado

Más allá del impacto gastronómico, la empresa cordobesa pone el foco en la dimensión cultural de este trabajo manual. Vaquero subraya su valor humano: «Trenzar ajo es un oficio que se aprende con paciencia y tiempo. Hay que sentir el peso de cada cabeza, saber cómo girarla, cómo darle caída. Que esta técnica siga viva depende de que la enseñemos y la mantengamos.»

La empresa lanzará un número limitado de trenzas a partir del 25 de noviembre, disponibles en su tienda online, con el objetivo de acercar esta labor artesanal al público y convertirla en un regalo gastronómico diferente para estas fiestas.

Una práctica sostenible que vuelve a la vida

El trenzado del ajo ha sido durante siglos una forma inteligente, ecológica y eficaz de conservar el producto. Permitía: mantener las cabezas ventiladas, evitar la humedad, prolongar su vida útil sin envases y facilitar su transporte y almacenamiento.

Cada zona desarrolló estilos propios, lo que convierte a las trenzas en un elemento con identidad local. La recuperación de esta técnica encaja con la filosofía de La Abuela Carmen, que desde hace años trabaja para minimizar residuos y aprovechar todos los recursos de la planta del ajo, incluida su piel, hojas o tallos.

La Abuela Carmen, una empresa cordobesa que marca tendencia

Con más de 40 años de trayectoria, esta empresa familiar de Montalbán se ha consolidado como uno de los grandes nombres del sector. Es líder en ajo ecológico y pionera mundial en productos como el ajo negro y la exclusiva cebolla negra, únicos de su categoría.

Entre sus líneas destacan: ajo fresco y ecológico, ajo pelado, conservas de ajo, ajo frito, pasta de ajo y productos innovadores derivados.

Su trabajo tuvo reconocimiento en 2023 con el Premio BBVA a los 10 mejores productores sostenibles y el título de mejor productora de ajos de la Unión Europea.

Tradición, innovación y sabor cordobés

La nueva trenza de ajo negro simboliza una forma de mirar al futuro manteniendo las tradiciones. Es un producto pensado para amantes de la gastronomía, para quienes buscan objetos únicos y para quienes valoran el trabajo artesano como parte de la identidad cultural de los pueblos.

En un momento en el que las tradiciones necesitan nuevas manos que las mantengan vivas, La Abuela Carmen demuestra que el patrimonio agrícola también puede reinventarse.