El Consejo Oleícola cierra su encuentro en Córdoba con una declaración para luchar contra el cambio climático

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la segunda jornada de trabajo de la 122ª Reunión Plenaria del Consejo Oleícola Internacional (COI), así como la celebración del Día Mundial del Olivo, efemérides que tendrá lugar el ... próximo 26 de noviembre pero cuyo acto central ha tenido lugar este jueves con la participación de representantes de 47 países.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que «nuestro territorio se convierte en epicentro del debate mundial, estableciendo a través de la Declaración de Córdoba el posicionamiento estratégico a nivel mundial».

Entre los principales compromisos recogidos por la Declaración de Córdoba, los países se comprometen a impulsar políticas públicas que fortalezcan al sector, promover la cooperación científica y técnica, armonizar normas internacionales de calidad y comercio, y reforzar la educación del consumidor sobre los beneficios del aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

Durante el acto, el director ejecutivo del Consejo Oleícola Internacional, Jaime Lillo ha destacado que «la calidad y la confianza son claves para que el olivar siga extendiéndose por los cinco continentes. Impulsar un marco normativo común no solo facilita el comercio internacional sino que protege los derechos de los consumidores. Una tarea que desde el Consejo Oleícola Internacional seguiremos realizando con rigor científico, promoviendo el diálogo, la cooperación técnica y la innovación».

Otro de los compromisos adoptados es reconocer el papel medioambiental del olivar y apoyar los estudios científicos y las prácticas que maximicen su capacidad de absorción y almacenamiento de CO₂ y su contribución a la mitigación de los efectos del cambio climático. Actualmente, el olivar representa más de once millones de hectáreas de bosque cultivado, capaces de absorber alrededor de 4,5 toneladas de CO₂ por hectárea cada año.

Por último, los ministros y representantes coinciden en la importancia de reforzar la colaboración con chefs, restauradores y escuelas de hostelería para impulsar la educación del consumidor en torno al aceite de oliva y las aceitunas de mesa.

Futuras acciones se centrarán en divulgar las normas de calidad, la diversidad de variedades y sus orígenes, así como sus propiedades nutricionales, perfiles de sabor y aplicaciones culinarias, promoviendo una cultura gastronómica basada en el conocimiento y la excelencia.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha hecho hincapié en «la importancia de esta provincia en materia oleícola, ya que aglutinamos 381.000 hectáreas de olivo, siendo productores de los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, tal y como avalan los reconocimientos internacionales que atesoran. De ahí, el orgullo de acoger este evento en el que se trata de evidenciar el componente económico, pero sobre todo social de este sector».

«Esperamos, así, cumplir con la normativa necesaria para acceder a este sello, garantizando con ello la proyección y el prestigio de un galardón que cada año reconoce el mejor frutado verde y maduro de toda la provincia», ha remarcado Fuentes.

El ministro de Cultura aseguró que las conclusiones garantizan «un legado de futuro para luchar por la sostenibilidad del olivar»

Para el presidente de la Diputación, «el sector olivarero cordobés cuenta con una importante capacidad tecnológica, con una gran incorporación de la Inteligencia Artificial. En definitiva, es una actividad económica que ofrece empleo de calidad y se convierte en esencial para fijar la población al territorio, siendo su gran baza la competitividad y calidad de sus aceites».

Por su parte, Jaime Lillo, director ejecutivo del COI, ha remarcado que «durante la presente campaña, las 187 almazaras cordobesas han producido 291.032 toneladas de aceite de oliva. Unas cifras que reflejan no solo la dimensión económica del sector en la región, sino también su aportación estratégica a la cadena de valor del olivo».

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que la Declaración de Córdoba es «un legado de futuro para impulsar la sostenibilidad del olivar y el fortalecimiento de las relaciones internacionales» que, además, fomenta «un sector sostenible, saludable e innovador».

Planas ha recalcado que el olivar no es solo un gran producto agroalimentario, sino que hay detrás «toda una realidad de hombres y mujeres, una realidad ambiental, social y un producto de primera salud para todos los ciudadanos».