Agricultrua

El Consejo Oleícola cierra su encuentro en Córdoba con una declaración para luchar contra el cambio climático

El ministro de Agricultura arropa el encuentro en que se han planteado medidas para mejorar calidad y eficiencia

El aceite de oliva sigue imparable en el mundo: 3,5 millones de toneladas, un 27% más de exportaciones y un 13% más de consumo

Córdoba, capital mundial del aceite de oliva y la aceituna de mesa durante dos días

Almazara de aceite en Córdoba
Almazara de aceite en Córdoba VALERIO MERINO

ABC Córdoba

Córdoba

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la segunda jornada de trabajo de la 122ª Reunión Plenaria del Consejo Oleícola Internacional (COI), así como la celebración del Día Mundial del Olivo, efemérides que tendrá lugar el ... próximo 26 de noviembre pero cuyo acto central ha tenido lugar este jueves con la participación de representantes de 47 países.

